21 жовтня в народному календарі вшановують пам'ять Палагеї, яка була звернена в християнство святителем Нонном.

Іменини сьогодні святкують: Надія, Віктор, Єлизавета, Микола, Петро.

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Народні прикмети на 21 жовтня

– Якщо місяць в колах видніється – літо буде сухим.

– Хмари низько пливуть – чекайте сильних морозів найближчим часом.

– Миші роблять норки на теплій стороні – прикмета, що зима буде холодною і морозною.

Що можна робити 21 жовтня

​Щоб позбутися від недуг, сьогодні водою з криниці варто вмиватися, митися, прати і навіть кропити одяг. Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи.

Що не можна робити 21 жовтня