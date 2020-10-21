21 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
21 жовтня в народному календарі вшановують пам'ять Палагеї, яка була звернена в християнство святителем Нонном.
Іменини сьогодні святкують: Надія, Віктор, Єлизавета, Микола, Петро.
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Народні прикмети на 21 жовтня
– Якщо місяць в колах видніється – літо буде сухим.
– Хмари низько пливуть – чекайте сильних морозів найближчим часом.
– Миші роблять норки на теплій стороні – прикмета, що зима буде холодною і морозною.
Що можна робити 21 жовтня
- Щоб позбутися від недуг, сьогодні водою з криниці варто вмиватися, митися, прати і навіть кропити одяг.
- Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи.
Що не можна робити 21 жовтня
- У цей день не можна нікому ні в чому відмовляти.
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