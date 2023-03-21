21 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

21 марта в православном календаре – день памяти Феофилакта Исповедника, жившего в Константинополе. Какие именины отмечают в этот день и что нельзя делать – читайте ниже.

21 марта верующие чтят память Феофилакта Исповедника, жившего в VIII веке во время иконоборческой ереси. Он был преданным учеником патриарха Тарасия, занимавшего должность первого императорского советника. В тот период осудили иконоборческую ересь, пишет 24 Канал.

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По благословению Тарасия Феофилакт и святой Михаил отправились в монастырь на берегу Черного моря. После нескольких лет там их обоих рукоположили во епископы: так Феофилакт стал епископом Никодимийским. Но власть не испортила Исповедника. Он строил храмы, больницы, дома для паломников, давал милостыню и самостоятельно помогал больным, омывая раны.

Со временем к власти пришел иконоборец Лев V Армянин, которому Феофилакт изрек недолгие годы жизни. Император разозлился и бросил епископа в крепость, где Исповедник был до самой смерти.



Феофилакт Исповедник / Фото из открытых источников

Что нельзя делать 21 марта

В этот день следует быть осторожными с деньгами: не давать деньги взаймы, но и не брать; не совершать импульсивных покупок.

Помня о святом Феофилакте, не отказывайте в помощи тем, кто в этом нуждается.

Не стоит отправляться в дальний путь.

Не подписывайте никакие документы и не идите на риски.

Лучше отказаться от медицинских операций.

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марта 1960 г. в ЮАР прошла демонстрация, на которой полиция открыла огонь и убила около 69 мирных демонстрантов, выступавших против апартеида. Через 6 лет ООН начала день борьбы и призвала к усилению ликвидации расизма. Международный день кукольника. Театр кукол – древнее и старинное искусство, но событие в эту честь было основано в 2002 году.

Театр кукол – древнее и старинное искусство, но событие в эту честь было основано в 2002 году. Всемирный день домашнего хозяйства. Этот праздник основала Международная федерация домашнего хозяйства в 1982 году – целью распространения информации о хозяйках и хозяевах.

Этот праздник основала Международная федерация домашнего хозяйства в 1982 году – целью распространения информации о хозяйках и хозяевах. Международный день человека с синдромом Дауна. В этот день проводятся события, акции, мероприятия, направленные на улучшение осведомленности людей с синдромом Дауна.

, именины 21 марта празднуют: Ярема, Афанасий, Лазарь, Феодосий, Федос, Дементий.