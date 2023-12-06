2024 – высокосный: главные запреты, приметы и особенности этого года

Современный календарь имеет некоторую особенность. Дело в том, что каждый четвертый год считается высокосным и имеет 366, а не 365 дней. Так, к последнему месяцу зимы прибавляется еще одна дата – 29 февраля.

Високосный год получил и другое название от наших предков – переступной или Касьянов год. Сейчас люди говорят, что 29 февраля – Касьянов день.

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Високосный год – что это такое

Високосный год появился в 45 году до нашей эры, во времена Юрия Цезаря. Его ввели не просто так. Ведь период смен времен года составляет не 365 дней, а 365 дней и 6 часов. Для того чтобы учесть эти лишние часы, решили каждые четыре года добавлять в календарь еще один день.

Дополнительная дата появляется в феврале не просто так. Дело в том, что древние римляне начинали год в марте. В наше время решили не изменять это правило.

По календарю 2024 год будет высокосным. Следовательно, далее февраль будет иметь 29, а не 28 дней в 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 2076, 2080, 2084, 2088, 2092, 2096 та 2100 годах .

Интересно, что когда-то римляне называли 28 февраля "шестым днем перед мартовским календарем". А дополнительные сутки в високосном году – "удвоенным шестым днем перед мартовским календарем".

Что нельзя делать в високосный год