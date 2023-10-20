20 октября – какой сегодня праздник и кто празднует именины в этот день

20 октября в церковном календаре – день памяти мученика Артемия. В мире сегодня отмечают Международный день повара. Узнайте дальше, что нельзя делать сегодня.

20 октября христиане чтят память великомученика и святого Артемия Антиохийского, пишет 24 Канал. Артемий был военачальником у правителя Константина Великого.

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Когда служба Артемия завершилась, он отправился в Египет наместником. Но после императора Константина на его пост стал преследовавший христиан Юлиан Отступник. Поэтому Артемия схватили и пытали, чтобы тот отказался от веры. Тот не отрекся от христианства, поэтому его казнили.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя ссориться, особенно с близкими людьми.

Считалось, что нельзя смотреть в зеркало до восхода солнца.

Сегодня лучше не устраивать свадьбу и другие громкие праздники.

Нельзя вязать и вышивать.

Приметы на 20 октября

В этот день упал снег - до 22 ноября будет зима.

Сегодня холодно – зима будет теплой и мягкой.

Вороны и галки шумят – скоро упадет снег.

Листья с березы опали полностью – зима придет вскоре.

Хорошая погода в этот день - она продержится до 10 ноября.

20 октября празднуют Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан, Пелагея.

День в Украине и мире

Международный день повара. Профессиональный праздник основала Всемирная ассоциация сообществ шеф-поваров в 2004 году. В сообщество входят около 8 миллионов человек из разных стран. В этот день кулинары устраивают мероприятия и ужины.

Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы. Это событие положил начало президенту Украины в 2005 году. Она важна для распространения информации об онкозаболеваниях.