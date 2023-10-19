Необязательно, чтобы редкие имена были странными или слишком экзотическими. Есть вполне хорошие и благозвучные варианты. Предлагаем подборку красивых и простых имен для девочек.

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Редкоиспользуемые имена для девочек: список

Роксана, по мнению исследователей, имеет 2 версии происхождения. По первой, имя появилось у восточных народов Ирана. Считается, что в его основе есть корень "рахш" со значением "свет" и "сияние".

Другие считают, что имя образовалось в Персии – историческом регионе южного Ирана. В этом случае имеет значение "голова".

Камилла – довольно хорошее имя. С греческого оно переводится как "рожденная в знатной семье", а вот на латыни имеет значение "служанка храма", "безупречная". В Германии и Голландии имя имеет значение "ромашка".

Аврора имеет римские корни. С латинского языка означает "рассвет", а сам корень aura – "рассветный ветерок". В древности так звали богиню утренней звезды, которая обеспечивала людям дневной свет.

Некоторые говорят, что имя состоит из латинских слов aurum и hora, что вместе означают "золотая пора" или "золотое время".

Даяна стало очень противоречивым именем, потому что его происхождение трактуют по-разному. Некоторые говорят, что это одна из форм имени Диана и по-латински значит "божественная". Другие считают, что Даяна возникло от древнееврейского имени Даяна со значением "Бог-судья".

Также есть мнение, что имя возникло от тюрок и переводится как "путешественница", "паломница".

Оделина – очень распространенное имя в разных странах мира. Оно сформировалось от древнегерманского слова adal, которое означает "благородный", "душистый". Есть такое мнение, что Аделин возник от имени Аделаида. На украинский переводят как "происходящий из знатного рода".

Богдана – красивый женский вариант мужского имени Богдан. Она имеет славянское происхождение. В него входят два корня – "Бог" и "давать". То есть, трактовка такова: "Богом данный".

Юлиана берет начало с латинского языка, еще со времен Древнего Рима. Имя сформировалось от рода Julianus, что означает "род Юлия", "принадлежит Юлию". Когда-то так называли сторонников партии государственного деятеля Юлия Цезаря.

Эмилия – красивое, но не очень популярное имя. Они имеют древнеримские корни: это женский вариант имени Эмиль. Вообще Aemilius было древнеримским родовым именем с переводом "старается не уступать" или "соперница".