20 жовтня християни вшановують пам'ять великомученика й святого Артемія Антіохійського, пише 24 Канал. Артемій був воєначальником в імператора Костянтина Великого.

До теми Для тих, хто очікує на донечку: 8 найкрасивіших імен, якими можна назвати дівчинку

Коли служба Артемія завершилась, він вирушив до Єгипту намісником. Та після імператора Костянтина на його пост став Юліан Відступник, який переслідував християн. Через це Артемія схопили та катували, щоб той відмовився від віри. Той не зрікся християнства, тому його стратили.

День ангела 20 жовтня святкують Дем’ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій, Юліан, Пелагея.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна сваритися, особливо з близькими людьми.

Вважалось, що не можна дивитися в дзеркало до сходу сонця.

Сьогодні краще не влаштовувати весілля та інші гучні свята.

Не можна в'язати та вишивати.

Прикмети на 20 жовтня

У цей день впав сніг – до 22 листопада буде зима.

Сьогодні холодно – зима буде теплою та м'якою.

Ворони й галки шумлять – скоро впаде сніг.

Листя з берези опало повністю – зима прийде незабаром.

Гарна погода в цей день – вона протримається до 10 листопада.

День в Україні та світі

Міжнародний день кухаря. Професійне свято заснувала Всесвітня асоціація спільнот шеф-кухарів у 2004 році. У спільноту входять майже 8 мільйонів людей з різних країн. В цей день кулінари влаштовують заходи й вечері.

Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Цю подію започаткував президент України у 2005 році. Вона важлива для поширення інформації про онкозахворювання.