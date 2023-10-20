20 октября христиане чтят память великомученика и святого Артемия Антиохийского, пишет 24 Канал. Артемий был военачальником у правителя Константина Великого.
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Когда служба Артемия завершилась, он отправился в Египет наместником. Но после императора Константина на его пост стал преследовавший христиан Юлиан Отступник. Поэтому Артемия схватили и пытали, чтобы тот отказался от веры. Тот не отрекся от христианства, поэтому его казнили.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя ссориться, особенно с близкими людьми.
- Считалось, что нельзя смотреть в зеркало до восхода солнца.
- Сегодня лучше не устраивать свадьбу и другие громкие праздники.
- Нельзя вязать и вышивать.
Приметы на 20 октября
- В этот день упал снег - до 22 ноября будет зима.
- Сегодня холодно – зима будет теплой и мягкой.
- Вороны и галки шумят – скоро упадет снег.
- Листья с березы опали полностью – зима придет вскоре.
- Хорошая погода в этот день - она продержится до 10 ноября.
День в Украине и мире
Международный день повара. Профессиональный праздник основала Всемирная ассоциация сообществ шеф-поваров в 2004 году. В сообщество входят около 8 миллионов человек из разных стран. В этот день кулинары устраивают мероприятия и ужины.
Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы. Это событие положил начало президенту Украины в 2005 году. Она важна для распространения информации об онкозаболеваниях.