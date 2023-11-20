20 ноября – какой праздник сегодня и что нельзя делать в этот день

20 ноября христиане чтят память святого Прокла. Сегодня отмечают Всемирный день ребенка. Больше сегодня читайте дальше.

20 ноября в церковном календаре – день памяти святителя Прокла, который был Константинопольским архиепископом. 24 Канал расскажет больше о его жизни.

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Прокл родился в благочестивой семье, где с детства изучал Священное Писание. Он учился ораторству у Иоанна Златоуста. Позже Прокл стал диаконом, еще позже – пресвитером. Со временем он переехал в Константинополь, где стал архиепископом. Святитель руководил церковью около 12 лет.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено ссориться и повышать голос.

Нельзя употреблять алкогольные напитки.

Лучше в этот день не ходить в лес.

Сегодня лучше не устраивать громкие празднества.

Не давайте никому деньги взаймы.

Приметы на 20 ноября

Вороны прячут крылья – до похолодания.

Обильный снег утром обещает солнце днем.

Петухи громко поют – может прийти тепло.

Слабый ветер и сильный снег – в ясную погоду.

Реки покрылись льдом – будет щедрый урожай пшеницы.

20 ноября празднуют Илларион, Александр, Алексей, Анатолий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Иосиф, Исак, Фекла, Анна.

День в Украине и мире

Всемирный день ребенка. Этот праздник положил начало ООН в 1954 году. Спустя 5 лет Генассамблея приняла Декларацию о правах ребенка.