18 сентября – какой праздник сегодня и что нельзя делать в этот понедельник
18 сентября 2023, 07:00Читати новину українською
18 сентября христиане чтят память мучениц Софии и Ирины. Интересные приметы на этот день и что нельзя делать сегодня – дальше.
18 сентября в церковном календаре – день памяти мучениц Софии и Ирины, пишет 24 Канал. Они жили в Египте в III веке и были верными христианками.
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В это время правил император Аврелиан, исповедовавший язычество и начавший преследование христиан. Женщин задержали, подвергнув долгим пыткам. После смерти их реликвии были перевезены в Константинополь. Это решение инициировал император Константин Великий.День ангела 18 сентября отмечают Алексей, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Иван, Илларион, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Ян, Ариадна, Арина, Евфросиния, Ирина, София.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день запрещено выяснять отношения.
- Считалось, что сегодня не следует просить у Бога больше, чем нужно.
- Нельзя в этот день бездельничать.
- Этот день неудачен для стрижки волос.
- Сегодня нельзя обсуждать других.
Приметы на 18 сентября
- В лесу много рябины – осень будет дождливая, а мало – сухая.
- На берегу еще не опали листья – зима будет нескоро.
- Сорняки выросли высокими – зима приближается.
- Журавли уже улетают – ждите холодов в конце месяца.
- Листья на рябине пожелтели рано – значит осень и зима будет ранняя.