18 сентября – какой праздник сегодня и что нельзя делать в этот понедельник

18 сентября христиане чтят память мучениц Софии и Ирины. Интересные приметы на этот день и что нельзя делать сегодня – дальше.

18 сентября в церковном календаре – день памяти мучениц Софии и Ирины, пишет 24 Канал. Они жили в Египте в III веке и были верными христианками.

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В это время правил император Аврелиан, исповедовавший язычество и начавший преследование христиан. Женщин задержали, подвергнув долгим пыткам. После смерти их реликвии были перевезены в Константинополь. Это решение инициировал император Константин Великий.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено выяснять отношения.

Считалось, что сегодня не следует просить у Бога больше, чем нужно.

Нельзя в этот день бездельничать.

Этот день неудачен для стрижки волос.

Сегодня нельзя обсуждать других.

Приметы на 18 сентября

В лесу много рябины – осень будет дождливая, а мало – сухая.

На берегу еще не опали листья – зима будет нескоро.

Сорняки выросли высокими – зима приближается.

Журавли уже улетают – ждите холодов в конце месяца.

Листья на рябине пожелтели рано – значит осень и зима будет ранняя.

День ангела 18 сентября отмечают Алексей, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Иван, Илларион, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Ян, Ариадна, Арина, Евфросиния, Ирина, София.