46-летняя британская модель Кейт Мосс имеет кем гордиться, ведь ее подрастающая дочь становится настоящей находкой для модельеров. Юная Лила Мосс поразила всех новой фотосессией для декабрьского номера итальянского Vogue.

Снимки из гламурной фотосессии появились в сети недавно. На них 18-летняя Мосс позирует в роскошных образах от брендов Gucci, Michael Kors, Saint Laurent и Dolce & Gabbana. В противовес звездной мамочке, которая недавно украсила обложку британского Vogue в элегантном образе, Лила продемонстрировала более современные варианты того, как быть стильной в этом сезоне. Автором фотосессии стал фэшн-фотограф Дэвид Симс.

К слову Поразительное сходство: дочь Кейт Мосс украсила обложку модного глянца

Лила Мосс для Vogue Italia: фото / Vogue Italia, Дэвид Симс



В интервью для издания Лила поделилась мыслями, какой видит свою карьеру в будущем.

Я все еще учусь в школе, и пытаюсь понять, что я буду делать дальше, после того, как закончу учебу. Что касается дизайна, думаю, что в следующем году я пройду базовый курс по материалам и тканям. Посмотрим. Мои родители всегда поощряли меня творчески сосредоточиться на том, что я люблю, и я очень благодарна им за это,

– рассказала дочь Кейт Мосс.

Также она рассказала о том, когда впервые осознала, что ее мама чрезвычайно талантливая и умная женщина. Она работала над своей книгой. Я помню, что тогда они с моим отцом редактировали эти тысячи фотографий.

Стоит добавить, что Лила Мосс впервые снялась для глянца Vogue сама. Ранее она уже украшала обложку итальянского издания вместе с мамой Кейт.



Кейт и Лила Мосс для Vogue Italia / Фото Vogue Italia