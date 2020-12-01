Известная британская супермодель Кейт Мосс украсила обложку глянца Vogue в роскошных образах. 28 лет назад был ее дебют: звезда впервые снялась для модного журнала. На этот раз она повторила свой успех.

Кейт Мосс на обложке британского Vogue

Невероятные фотографии опубликовали на официальной странице британского издания Vogue в инстаграме. Супермодель Кейт Мосс стала главной героиней журнала сразу обоих январских выпусков 2021 года.

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Для первой обложки супермодель позировала в черном кроп-топе и юбке в тон от Versace. Такой наряд, а также тонкий пояс с золотистой вставкой, подчеркнул тонкая талию звезды. Она дополнила образ черным головным убором.

Одежда для другого фотосета была не менее роскошной. Кейт Мосс снялась в зеленом полупрозрачном шифоновом платье с широкими бретелями из весенне-летней коллекции бренда Christian Dior. Образ дополняли массивные золотые серьги. Супермодель уложила волосы легкими волнами и распустила их, убрав за спину. Завершал элегантный look легкий макияж: глаза были подчеркнуты тонкими стрелками, а губы – нюдовым блеском.



Кейт Мосс / Instagram / @britishvogue

Также Кейт Мосс позировала в черном платье с откровенным декольте. Оно подчеркнуло безупречную фигуру супермодели. Шею украшал тонкий чокер с большим красным цветком. Среди других аксусуаров образ дополнил массивный браслет на руке.



Кейт Мосс / Instagram / @britishvogue

Кейт Мосс и ее сотрудничество с Vogue

Эдвард Эннинфул рассказал, что 2020 был годом переосмысления для всех. Редактор убежден, что этот год также научил нас непредсказуемости. Впрочем, он выразил уверенность в том, что на страницах Vogue всегда будет Кейт Мосс.

Почти 28 лет прошло с момента ее первой съемки для Vogue. И тот факт, что она снова попадает на нашу обложку – это очень захватывающе и радостно,

– написал редактор.

Стоит также отметить, что с 1993 года, с тех пор как Кейт Мосс впервые снялась для обложки глянца, она приняла участие в еще 43 съемках для издания.