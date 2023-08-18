18 августа – какой праздник и что лучше не делать сегодня

18 августа христиане чтят память мученика Евсигния. В мире отмечают День исследования рака молочной железы. Больше об этом дне узнайте ниже.

18 августа в церковном календаре – день памяти святого мученика Евсигния. Он жил в III веке и был римским солдатом, пишет 24 Канал.

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Согласно преданию, Евсигний был свидетелем появления на небе креста в виде звезд. Это событие оказалось переломным в его жизни: с этого момента он достигал победы в каждом сражении. В глубокой старости Евсигний решил покинуть военную службу и вернуться в свое родное место. Там он посвятил себя молитве и посту.

Весть о непоколебимой вере Евсигния дошла до правителя Юлиана Отступника, он был язычником. Император приказал казнить Евсигния.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено желать зла другим.

Нельзя ссориться и злословить.

Считалось, что сегодня нельзя говорить во время работы на огороде.

В древности нельзя было запивать хлеб квасом.

18 августа празднуют Викентий, Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна.

Приметы на 18 августа

Каков Евсигний – таким будет и декабрь.

Вода в реке пенится – к дождю.

Чайки купаются в воде – ждите плохой погоды.

Лягушки громко квакают – до потепления.

Облака низко над лесом – пора идти за грибами.

День в Украине и мире

Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Эта дата предназначена для подчеркивания важности поиска эффективных лечений этого заболевания и для поддержки больных раком молочной железы. Важную роль в установлении этого дня сыграла доктор Сьюзен Лав, основательница фонда, занимающегося исследованием рака молочной железы в Соединенных Штатах.