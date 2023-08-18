18 августа в церковном календаре – день памяти святого мученика Евсигния. Он жил в III веке и был римским солдатом, пишет 24 Канал.

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Согласно преданию, Евсигний был свидетелем появления на небе креста в виде звезд. Это событие оказалось переломным в его жизни: с этого момента он достигал победы в каждом сражении. В глубокой старости Евсигний решил покинуть военную службу и вернуться в свое родное место. Там он посвятил себя молитве и посту.

Весть о непоколебимой вере Евсигния дошла до правителя Юлиана Отступника, он был язычником. Император приказал казнить Евсигния.

День ангела 18 августа празднуют Викентий, Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено желать зла другим.

Нельзя ссориться и злословить.

Считалось, что сегодня нельзя говорить во время работы на огороде.

В древности нельзя было запивать хлеб квасом.

Приметы на 18 августа

Каков Евсигний – таким будет и декабрь.

Вода в реке пенится – к дождю.

Чайки купаются в воде – ждите плохой погоды.

Лягушки громко квакают – до потепления.

Облака низко над лесом – пора идти за грибами.

День в Украине и мире

Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Эта дата предназначена для подчеркивания важности поиска эффективных лечений этого заболевания и для поддержки больных раком молочной железы. Важную роль в установлении этого дня сыграла доктор Сьюзен Лав, основательница фонда, занимающегося исследованием рака молочной железы в Соединенных Штатах.