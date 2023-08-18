18 августа в церковном календаре – день памяти святого мученика Евсигния. Он жил в III веке и был римским солдатом, пишет 24 Канал.
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Согласно преданию, Евсигний был свидетелем появления на небе креста в виде звезд. Это событие оказалось переломным в его жизни: с этого момента он достигал победы в каждом сражении. В глубокой старости Евсигний решил покинуть военную службу и вернуться в свое родное место. Там он посвятил себя молитве и посту.
Весть о непоколебимой вере Евсигния дошла до правителя Юлиана Отступника, он был язычником. Император приказал казнить Евсигния.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день запрещено желать зла другим.
- Нельзя ссориться и злословить.
- Считалось, что сегодня нельзя говорить во время работы на огороде.
- В древности нельзя было запивать хлеб квасом.
Приметы на 18 августа
- Каков Евсигний – таким будет и декабрь.
- Вода в реке пенится – к дождю.
- Чайки купаются в воде – ждите плохой погоды.
- Лягушки громко квакают – до потепления.
- Облака низко над лесом – пора идти за грибами.
День в Украине и мире
Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Эта дата предназначена для подчеркивания важности поиска эффективных лечений этого заболевания и для поддержки больных раком молочной железы. Важную роль в установлении этого дня сыграла доктор Сьюзен Лав, основательница фонда, занимающегося исследованием рака молочной железы в Соединенных Штатах.