18 серпня у церковному календарі – день пам'яті святого мученика Євсигнія. Він жив у III столітті та був римським солдатом, пише 24 Канал.

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Згідно з переказами, Євсигній був свідком появи на небі хреста у вигляді зірок. Ця подія виявилася переломною в його житті: з цього моменту він досягав перемоги в кожній битві. У глибокій старості Євсигній вирішив залишити військову службу і повернутися до свого рідного місця. Там він присвятив себе молитві та посту.

Звістка про непохитну віру Євсигнія дійшла до імператора Юліана Відступника, він був язичником. Імператор наказав стратити Євсігнія.

День ангела 18 серпня святкують Вікентій, Дарина, Євдокія, Юхим, Іван, Христина, Максиміліан, Марія, Нонна.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено бажати зла іншим.

Не можна сваритися та лихословити.

Вважалося, що сьогодні не можна розмовляти під час праці на городі.

У давнину не можна було запивати хліб квасом.

Прикмети на 18 серпня

Який Євсигній – таким буде і грудень.

Вода у річці піниться – до дощу.

Чайки купаються у воді – чекайте поганої погоди.

Жаби голосно квакають – до потепління.

Хмари низько над лісом – час іти по гриби.

День в Україні та світі

Всесвітній день боротьби з раком молочної залози. Ця дата призначена для підкреслення вагомості пошуку ефективних лікувань цього захворювання, та для підтримки хворих на рак молочної залози. Важливу роль у встановленні цього дня відіграла докторка Сьюзен Лав, засновниця фонду, який займається дослідженням раку молочної залози у Сполучених Штатах.