В украинских семьях идут имена немецкого, французского, испанского происхождения. Они многогранны и красивы. Расскажем о популярных вариантах имен для мальчиков и девочек.
Вы не знали Значение имени Виталий: откуда берет начало и кого раньше так называли
Имена для мальчиков
Мужские имена поражают разнообразием: бывают как грубыми, мужественными, твердыми, так и кроткими, добрыми и спокойными. Потому что каждое имеет свою энергетику и настроение. Подборка самых популярных европейских имен с их значением для мальчиков вот такая:
Имена для мальчиков / Фото Tallents collection
- Назар – "посвятил себя Богу";
- Давид – "любимый";
- Архип – "повелитель конницы";
- Майкл – "богоподобный";
- Даниель – "Бог мой судья";
- Оливер – "доброжелательный";
- Дилан – "импульсивный";
- Жан – "душа";
- Ренат – "рожденный заново";
- Дэвид – "любимый";
- Кайл – "узкий";
- Натан – "посланный Богом";
- Герман – "близкий";
- Михаэль – "равный Богу";
- Эльдар – "дар Солнца".
Имена для девочек
Женские имена тоже бывают очень разные. Одни – более суровые, сдержанные, четкие, а другие – сразу напоминают о нежности, тепле и покое. Здесь уже, что будущим родителям по душе. Список известных женских имен из европейских стран и что они означают выглядит так:
Имена для девочек / Фото Wallpapers
- Элизабет – "Богом я клянусь";
- Оливия – "оливка";
- Олекса – "защитник";
- Эмили – "соперница";
- Ариана – "праздник";
- Мия – "капризная";
- Изабелла – "что почитает Бога";
- Даниэла – "судья мой Бог";
- Камилла – "служительница храма";
- Белла – "прекрасная";
- Лиана – "утонченность";
- Мелисса – "пчела";
- Сабрино – "терпеливая";
- Марианна – "возлюбленная";
- Доминика – "принадлежащий Богу".