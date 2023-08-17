В украинских семьях идут имена немецкого, французского, испанского происхождения. Они многогранны и красивы. Расскажем о популярных вариантах имен для мальчиков и девочек.

Вы не знали Значение имени Виталий: откуда берет начало и кого раньше так называли

Имена для мальчиков

Мужские имена поражают разнообразием: бывают как грубыми, мужественными, твердыми, так и кроткими, добрыми и спокойными. Потому что каждое имеет свою энергетику и настроение. Подборка самых популярных европейских имен с их значением для мальчиков вот такая:


Имена для мальчиков / Фото Tallents collection

  • Назар – "посвятил себя Богу";
  • Давид – "любимый";
  • Архип – "повелитель конницы";
  • Майкл – "богоподобный";
  • Даниель – "Бог мой судья";
  • Оливер – "доброжелательный";
  • Дилан – "импульсивный";
  • Жан – "душа";
  • Ренат – "рожденный заново";
  • Дэвид – "любимый";
  • Кайл – "узкий";
  • Натан – "посланный Богом";
  • Герман – "близкий";
  • Михаэль – "равный Богу";
  • Эльдар – "дар Солнца".

Имена для девочек

Женские имена тоже бывают очень разные. Одни – более суровые, сдержанные, четкие, а другие – сразу напоминают о нежности, тепле и покое. Здесь уже, что будущим родителям по душе. Список известных женских имен из европейских стран и что они означают выглядит так:


Имена для девочек / Фото Wallpapers

  • Элизабет – "Богом я клянусь";
  • Оливия – "оливка";
  • Олекса – "защитник";
  • Эмили – "соперница";
  • Ариана – "праздник";
  • Мия – "капризная";
  • Изабелла – "что почитает Бога";
  • Даниэла – "судья мой Бог";
  • Камилла – "служительница храма";
  • Белла – "прекрасная";
  • Лиана – "утонченность";
  • Мелисса – "пчела";
  • Сабрино – "терпеливая";
  • Марианна – "возлюбленная";
  • Доминика – "принадлежащий Богу".