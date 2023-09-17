Какой церковный праздник 17 сентября: что нельзя делать сегодня и все об этом дне

17 сентября христиане чтят память Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. В Украине отмечают День спасателя. Что нельзя делать в этот день и приметы читайте дальше.

17 сентября Православная Церковь Украины чествует мучениц Веру, Надежду и Любовь, а также их мать Софию. София была вдовой и вела благочестивый образ жизни, пишет 24 Канал. София воспитывала трех дочерей: Веру, Надежду и Любовь, чьи имена символизировали христианские добродетели.

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Мать вдохновляла их на уважение Господа и учила не привязываться к материальным ценностям. Тогдашний император Адриан пытался заставить девушек стать язычниками, сначала предлагая подарки, а затем применяя угрозы. Наблюдая за страданиями детей, София не могла ничего поделать, но похоронила их останки и в течение двух дней не отходила от их могил.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя ссориться и желать зла.

Женщинам нельзя прибегать к какой-либо работе.

Считалось, что сегодня нельзя ходить по росе.

17 сентября празднуют Александра, Вера, Иоанн, Илья, Ирина, Любовь, Надежда, Никодим, Павел, Серафим, София, Феодосии.

Приметы на 17 сентября

Если вороны садятся головами в разные стороны – день будет безветренным.

Гроза сулит теплый и дождливый октябрь.

Наши предки в этот день следили за облаками.

Журавли летят в теплые края – на Угрозу уже будет мороз.

На калине много ягод – до снежной зимы.

День в Украине и мире

День спасателя или День работников гражданской защиты. Ранее этот праздник праздновался в последнюю субботу октября. В 2004 году президент Леонид Кучма сменил эту дату, чтобы отмечать один объединенный праздник для всех спасателей (пожарных, спасателей на воде), когда-либо участвовавших в спасательных работах.