17 июня в церковном календаре – день памяти святого Митрофана Константинопольского, пишет 24 Канал. Его отец уверовал в Бога, но во времена гонений оставаться в Риме было небезопасно. Поэтому Митрофан с отцом и братом переехал в Византию.

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Там Митрофан жил при епископе Тите, впоследствии и сам стал епископом и патриархом. Он предсказал свою смерть, мощи Митрофана признаны нетленными.

День ангела 17 июня празднуют Елизарь, Иван, Митрофан, Назар, Петр, Ян, Мария, Марта, Марфа, София.

Что нельзя делать в этот день

Считалось, что в этот день нельзя ложиться спать рано.

Лучше не гулять у водоемов.

Нельзя долго смотреть на себя в зеркало.

Приметы на 17 июня

Если небо вечером будет красным - будет ветер.

Видна радуга в первой половине дня – со временем упадет дождь.

Если в этот день ливень - будет дождь еще несколько дней.

День в Украине и мире

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Этот праздник установил ООН, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам. Почвы, непригодные к эксплуатации, могут вызвать голод и миграции.