17 червня у церковному календарі – день пам'яті святого Митрофана Константинопольського, пише 24 Канал. Його батько увірував у Бога, але в часи гонінь залишатися в Римі було небезпечно. Тому Митрофан з батьком та братом переїхав до Візантії.
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Там Митрофан жив при єпископі Титі, згодом і сам став єпископом та патріархом. Він передбачив свою смерть, мощі Митрофана визнано нетлінними.
Що не можна робити в цей день
- Вважалось, що в цей день не можна лягати спати рано.
- Краще не гуляти біля водойм.
- Не можна довго дивитися на себе в дзеркало.
Прикмети на 17 червня
- Якщо небо ввечері червоне – буде вітер.
- Видно веселку в першій половині дня – згодом впаде дощ.
- Якщо в цей день злива – дощитиме ще кілька днів.
День в Україні та світі
Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою. Це свято встановила ООН, щоб привернути увагу до екологічних проблем. Ґрунти, які непридатні до експлуатації, можуть спричинити голод і міграції.