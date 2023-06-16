17 червня у церковному календарі – день пам'яті святого Митрофана Константинопольського, пише 24 Канал. Його батько увірував у Бога, але в часи гонінь залишатися в Римі було небезпечно. Тому Митрофан з батьком та братом переїхав до Візантії.

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Там Митрофан жив при єпископі Титі, згодом і сам став єпископом та патріархом. Він передбачив свою смерть, мощі Митрофана визнано нетлінними.

День ангела 17 червня святкують Єлізар, Іван, Митрофан, Назар, Петро, Ян, Марія, Марта, Марфа, Софія.

Що не можна робити в цей день

Вважалось, що в цей день не можна лягати спати рано.

Краще не гуляти біля водойм.

Не можна довго дивитися на себе в дзеркало.

Прикмети на 17 червня

Якщо небо ввечері червоне – буде вітер.

Видно веселку в першій половині дня – згодом впаде дощ.

Якщо в цей день злива – дощитиме ще кілька днів.

День в Україні та світі

Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою. Це свято встановила ООН, щоб привернути увагу до екологічних проблем. Ґрунти, які непридатні до експлуатації, можуть спричинити голод і міграції.