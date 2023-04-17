Какой сегодня, 17 апреля, праздник – что нельзя делать, традиции и приметы в этот день

17 апреля – Светлый понедельник, в этот день чтят память преподобного Иосифа. В мире отмечают День борьбы с гемофилией. Узнайте больше об этом дне и что нельзя делать сегодня.

17 апреля в церковном календаре – день памяти преподобного Иосифа, сообщает 24 Канал. Он родился в семье искренних и благочестивых родителей, стремился к духовному развитию с детства.

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Иосиф постригся в монахи в 17 лет, в монастыре он часто спал на камнях и носил старую одежду. За эти подвиги стал пресвитером. Иосиф сражался с еретиками и отстаивал христианство, а также основал монастырь в Константинополе.

17 апреля – Светлый или Поливаный понедельник. В этот день люди обливались водой, ведь считалось, что она обладает особыми свойствами и очищает душу, способна творить чудеса.

Что нельзя делать 17 апреля

Сегодня нельзя сплетничать, обижаться и ссориться.

В этот день лучше не работать физически, особенно в саду.

Нельзя стирать, убирать или заниматься ремонтом.

Лучше не рубить деревья и не ломать ветки.

17 апреля празднуют Георгий, Иосиф, Яков, Адриан, Юрий, Федор, Никита, Мария.

Приметы на этот день

Днем 17 апреля жарко, а ночью прохладно – к хорошей погоде.

Наши предки в этот день следили за облаками.

Поднялся ветер – летом будет прохладно.

Наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет хорошая.

День в Украине и мире

Всемирный день борьбы с гемофилией. Это неизлечимое заболевание, главным симптомом которого является нарушение свертывания крови. Событие положило начало ВОЗ.

Международный день кофе. Культура дегустации кофе имеет интересную и длинную историю. Но именно в этот день итальянец Ачиль Гаджиа утвердил патент на кофеварку.

День пожарной охраны в Украине. Это профессиональный праздник, посвященный пожарным. Они часто рискуют жизнью и значительно труднее их работа во время вторжения.