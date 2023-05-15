Какой праздник 15 мая – все об этом дне и что нельзя делать сегодня

15 мая в Украине и в мире отмечают Международный день семьи. В православном календаре – день памяти святителя Афанасия. Читайте ниже, что нельзя делать сегодня и приметы.

15 мая – день памяти святителя Афанасия, архиепископа Александрийского, сообщает 24 Канал. Он родился в благочестивой семье и с детства читал Священное Писание.

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Как-то в детстве Афанасий с друзьями играл в крещение, делая вид, будто является епископом и крестит друзей-язычников. Это из окна увидел патриарх Александр и вызвал родителей. Оказалось, что Афанасий совершил обряд по всем правилам, поэтому признал его действительным. Парень стал дьяконом, а после смерти Александра – его преемником. Он руководил Церковью и пережил много гонений.

Также 15 мая – день перенесения мощей князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Их считали святыми еще при Киевской Руси, а канонизацией занимался Ярослав Мудрый.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено отказывать в помощи близким.

Нельзя ссориться и конфликтовать с родными.

Сегодня не рекомендовали рассказывать свои сны.

Нельзя оставлять кошелек пустых – это до банкротства.

Лучше не злоупотреблять сегодня алкогольными напитками.

15 мая празднуют Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман, Зоя.

Приметы на 15 мая

На закате ярко светит солнце – летом будет мало дождей.

Сегодня холодно и ветрено – таким будет все лето.

Соловей перестал петь – к ненастью в ближайшее время.

Теплый день сегодня – хлеб уродит плохо.

Черемуха зацвела – будет прохладно.



Международный день семьи / Фото Pixabay

День в Украине и мире

Международный день семьи. Событие было создано по инициативе ООН, чтобы распространять информацию о вызовах и трудностях, перед которыми встают семьи. В этот праздник следует уделить время родным.