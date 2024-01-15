15 января – какой церковный праздник: главные запреты на этот день
15 января в церкви чтят память преподобного Павла Фивейского. Он был первым христианским монахом. Кроме того, мужчина прожил в одиночестве 91 год.
Также сегодня отмечается День рождения Википедии и День шляпы. Больше об этих праздниках расскажет 24 Канал.
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День памяти преподобного Павла Фивейского
Павел Фивейский родился в Египте. Парень в раннем возрасте потерял родителей. После их смерти родственники стремились получить наследство, поэтому начали преследовать Павла. Однажды преподобный решил убежать и пожить в пещере. Он получал пищу от птиц и молился Богу. Умер Павел Фивейский в 113 лет.
Что нельзя делать
- Нельзя заниматься тяжелой физической работой.
- Не стоит выходить из дома ночью.
- Запрещается устраивать конфликты с друзьями и родными.
- Нельзя пить много алкоголя и переедать.
Народные приметы
- Если начнется сильный ветер, то летом будет дождь.
- Если в окно прилетят синички и будут щебетать, то вскоре придет метель.
- Скоро начнется оттепель, если будут каркать вороны.
- Воробьи на деревьях – до снега.
- Много звезд на небе – к холодной погоде.
Что еще отмечают
Каждый год 15 января отмечается День рождения Википедии. Сегодня почти невозможно представить жизнь без этого ресурса. Ведь люди черпают оттуда необходимую информацию.
Также 15 января – День шляпы. С каждым годом этот головной убор приобретает все большую популярность. Ведь удачно и гармонично дополняет множество образов.