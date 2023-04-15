Какой сегодня праздник – запреты, приметы и традиции на 15 апреля

15 апреля завершается Великий пост. Верующие чтят память иеромонаха Тита Чудотворца. В Украине отмечают День окружающей среды. Больше об этом дне и что нельзя делать смотрите ниже.

15 апреля в церковном календаре – день памяти преподобного Тита Чудотворца. Святошник жил в Студийском монастыре возле Константинополя, сообщает 24 Канал.

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Тит имел ласковый и добрый нрав, отстаивал возможность поклоняться иконам. Имел дар творить чудеса. Святой Тит является покровителем в делах труда и прибыли.

15 апреля – конец Великого поста. Это Страстная суббота, когда христиане завершают подготовку к Пасхе и готовят корзины для освящения. После обеда начинаются первые праздничные службы.

Что нельзя делать в этот день

15 апреля празднуют Георгий, Григорий, Поликарп, Ефим, Анастас, Никита, Савва, Тит.

Последний день Великого поста проводят в тишине и молитве, ходят в храм. Ближе к вечеру принято освящать пасхальные корзины.

Сегодня нельзя конфликтовать и употреблять плохие слова.

Лучше избегать медицинских операций в этот день.

В Великую субботу нельзя работать физически, особенно в саду и на огороде.

Нельзя петь, танцевать и веселиться, отмечать праздники.

Следует не откладывать помощь просящим о помощи.

Приметы на 15 апреля

В этот день весенние воды текут медленно – людям в этом году будет тяжело.

Сегодня ясное небо – лето будет теплым и погожим.

Много ворон и галок – скоро будет ненастье.

Слышно, как воркуют голуби – день будет теплым.

Сильное наводнение в этот день – урожай будет обильным.

День в Украине и мире

Всемирный день искусства. Это событие основано в честь дня рождения Леонардо да Винчи. В этот день привлекают внимание к культуре и творчеству.

День окружающей среды в Украине. В этот день обращают внимание на важность окружающей среды и побуждают относиться к природной среде с уважением и ценностью.

Международный день экологических знаний. Сегодня распространяют информацию о природе не только в Украине, но и в мире.