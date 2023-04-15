15 апреля в церковном календаре – день памяти преподобного Тита Чудотворца. Святошник жил в Студийском монастыре возле Константинополя, сообщает 24 Канал.
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Тит имел ласковый и добрый нрав, отстаивал возможность поклоняться иконам. Имел дар творить чудеса. Святой Тит является покровителем в делах труда и прибыли.
15 апреля – конец Великого поста. Это Страстная суббота, когда христиане завершают подготовку к Пасхе и готовят корзины для освящения. После обеда начинаются первые праздничные службы.
Что нельзя делать в этот день
Последний день Великого поста проводят в тишине и молитве, ходят в храм. Ближе к вечеру принято освящать пасхальные корзины.
- Сегодня нельзя конфликтовать и употреблять плохие слова.
- Лучше избегать медицинских операций в этот день.
- В Великую субботу нельзя работать физически, особенно в саду и на огороде.
- Нельзя петь, танцевать и веселиться, отмечать праздники.
- Следует не откладывать помощь просящим о помощи.
Приметы на 15 апреля
- В этот день весенние воды текут медленно – людям в этом году будет тяжело.
- Сегодня ясное небо – лето будет теплым и погожим.
- Много ворон и галок – скоро будет ненастье.
- Слышно, как воркуют голуби – день будет теплым.
- Сильное наводнение в этот день – урожай будет обильным.
День в Украине и мире
Всемирный день искусства. Это событие основано в честь дня рождения Леонардо да Винчи. В этот день привлекают внимание к культуре и творчеству.
День окружающей среды в Украине. В этот день обращают внимание на важность окружающей среды и побуждают относиться к природной среде с уважением и ценностью.
Международный день экологических знаний. Сегодня распространяют информацию о природе не только в Украине, но и в мире.