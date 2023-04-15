15 квітня у церковному календарі – день пам'яті преподобного Тита Чудотворця. Святенник жив у Студійському монастирі біля Константинополя, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Як розписати яйця на Великдень: 4 оригінальні способи, які повторить кожен

Тит мав лагідну та добру вдачу, відстоював можливість поклонятися іконам. Мав дар творити чудеса. Святий Тит є покровителем у справах праці й прибутку.

15 квітня – кінець Великого посту. Це Страсна субота, коли християни завершують підготовку до Великодня та готують кошики для освячення. Після обіду розпочинаються перші святкові служби.

День ангела 15 квітня святкують Георгій, Григорій, Полікарп, Юхим, Анастас, Микита, Сава, Тит.

Що не можна робити у цей день

Останній день Великого посту проводять у тиші та молитві, ходять до храму. Ближче до вечора заведено освячувати великодні кошики.

Сьогодні не можна конфліктувати та вживати погані слова.

Краще уникати медичних операцій у цей день.

У Велику суботу не можна працювати фізично, особливо у саду й на городі.

Не можна співати, танцювати й веселитися, відзначати свята.

Варто не відкладати допомогу тим, хто просить про допомогу.

Прикмети на 15 квітня

У цей день весняні води течуть повільно – людям цього року буде тяжко.

Сьогодні ясне небо – літо буде теплим і погожим.

Багато ворон і галок – скоро буде негода.

Чутно, як воркують голуби – день буде теплим.

Сильна повінь у цей день – врожай буде щедрим.

День в Україні та світі

Всесвітній день мистецтва. Ця подія заснована на честь дня народження Леонардо да Вінчі. У цей день привертають увагу до культури та творчості.

День довкілля в Україні. У цей день привертають увагу до важливості довкілля та спонукають ставитися до природнього середовища з повагою та цінністю.

Міжнародний день екологічних знань. Сьогодні поширюють інформацію про природу не тільки в Україні, але й у світі.