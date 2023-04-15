15 квітня у церковному календарі – день пам'яті преподобного Тита Чудотворця. Святенник жив у Студійському монастирі біля Константинополя, повідомляє 24 Канал.
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Тит мав лагідну та добру вдачу, відстоював можливість поклонятися іконам. Мав дар творити чудеса. Святий Тит є покровителем у справах праці й прибутку.
15 квітня – кінець Великого посту. Це Страсна субота, коли християни завершують підготовку до Великодня та готують кошики для освячення. Після обіду розпочинаються перші святкові служби.
Що не можна робити у цей день
Останній день Великого посту проводять у тиші та молитві, ходять до храму. Ближче до вечора заведено освячувати великодні кошики.
- Сьогодні не можна конфліктувати та вживати погані слова.
- Краще уникати медичних операцій у цей день.
- У Велику суботу не можна працювати фізично, особливо у саду й на городі.
- Не можна співати, танцювати й веселитися, відзначати свята.
- Варто не відкладати допомогу тим, хто просить про допомогу.
Прикмети на 15 квітня
- У цей день весняні води течуть повільно – людям цього року буде тяжко.
- Сьогодні ясне небо – літо буде теплим і погожим.
- Багато ворон і галок – скоро буде негода.
- Чутно, як воркують голуби – день буде теплим.
- Сильна повінь у цей день – врожай буде щедрим.
День в Україні та світі
Всесвітній день мистецтва. Ця подія заснована на честь дня народження Леонардо да Вінчі. У цей день привертають увагу до культури та творчості.
День довкілля в Україні. У цей день привертають увагу до важливості довкілля та спонукають ставитися до природнього середовища з повагою та цінністю.
Міжнародний день екологічних знань. Сьогодні поширюють інформацію про природу не тільки в Україні, але й у світі.