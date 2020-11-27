Украинская телеведущая Надежда Матвеева шокировала поклонников признанием. Она откровенно рассказала, что в течение 14-ти лет страдала от домашнего насилия.

Надежда Матвеева опубликовала сообщение на личной странице в фейсбуке. Она рассказала, что все свое детство была жертвой рук отца. Таким образом она присоединилась к акции "16 дней против гендерного насилия".

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14 лет домашнего насилия. Это мое детство. Папа, конечно, любил меня, но алкоголизм постепенно убивает и чувства, и личность,

– написала в публикации Надежда.

Она поделилась фотографией, где изображена маленькой. Признается, что похожа на папу и искренне надеется, что вот-вот отец перестанет возвращаться домой пьяным и не будет криков, скандалов, ужасного страха, что он ударит маму.

Надежда Матвеева о насилии в семье

Матвеева рассказала, что когда ее мама обращалась в милицию, ей говорили: "Вызывайте, если прямая угроза жизни". Она несколько раз подавала заявление на развод, а суд отказывал, потому что нужно беречь семью – ячейку советского общества.

"Я выросла и, кажется, стала сильной. Уже похоронила отца, берегу маму. Благодарна родителям за то, что у меня есть жизнь. Мне было бы проще не рассказывать об этом. Но сейчас нельзя молчать о насилии над женщинами. Ведь это история не только моей семьи. Почти треть всех женщин в мире подвергались физическому или сексуальному насилию со стороны интимного партнера", – призналась Надежда.

Матвеева призвала не замалчивать насилие, а действовать. Это актуальная и болезненная проблема, которую нужно решать на уровне семьи, общества, государства.