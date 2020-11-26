Украинская модель Снежана Онопко 26 ноября получила официальный развод с мужем Николаем Щуром. Их брак длился 10 лет.

Новостью об официальном расторжении брака Онопко поделилась на своей инстаграм-странице. Процесс развода длился 10 месяцев, и, по словам женщины, она уже не вспоминала мужа, однако брак с ним стал для нее еще тем испытанием.

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"Сегодня через 10 месяцев я получила долгожданный развод! Честно вам сказать, я уже и не вспоминала Щура, но забирая этот документ, ко мне пришло осознание того, что 10 лет были прожиты практически зря! Были и хорошие моменты, безусловно! Я благодарна ему за этот урок в жизни и за прожитые годы! То, что я пережила за эти 10 месяцев, я врагу не пожелаю, но все-таки, как и всегда, я оказалась сильнее чем я думала!" – рассказала Онопко, вспоминая о своем муже-тиране.

Модель поблагодарила всех своих родных за постоянную поддержку, а бывшему мужу-абьюзеру пожелала удачи.

"Спасибо моей маме и еще нескольким людям за поддержку! Я желаю ему только удачи, как и себе! Я считаю, что я достойно пережила боль, потери, одиночество, но я встала на ноги в который раз, и больше, если честно, падать не планирую. Да, мы предполагаем, а жизнь располагает! Счастья всем! Конечно, у меня осталось много шрамов на сердце, и я не знаю, когда я смогу кому-то довериться, но так бывает. И, как говорится, если вам немного за 30 и ваш поезд ушел, не забывайте о яхтах и самолетах", – отметила Снежана.



Свадьба Снежаны Онопко и Николая Щура / Фото JetSetter

Что известно о разводе Николая Щура?

Напомним, что весной 2020 года Снежана Онопко шокировала общественность своим признанием о домашнем насилии, которое она переживала с бизнесменом Николаем Щуром в браке. По ее словам, он постоянно ее бил, насиловал и предавал. Доставалось не только ей, но и персоналу дома, где они жили.

После ее признания мужчина отказался разводиться, но женщина искала различные юридические пути расторжения брака. Однако это уже не первый раз модель хотела расстаться с Щуром. В 2017 году на ее инстаграм-странице появилось сообщение, в котором она опубликовала прощальное обращение к мужу. Впоследствии Снежана Онопко публично заявила, что ее профиль взломали, и этот пост был выходкой хакеров.