Какой праздник 13 сентября – запреты и приметы на этот день

13 сентября в церковном календаре – день памяти святого Корнилия. В Украине отмечают День программиста Больше об этом дне читайте дальше.

13 сентября верующие чтят память священномученика Корнилия. Сначала он был язычником, но с уважением относился к христианам, передает 24 Канал.

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Однажды Корнилию явился ангел и приказал отыскать апостола Петра. Он покорился, а когда нашелся апостол, то окрестил Корнилия. Считается, что это первый язычник, ставший христианином.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя сегодня вспоминать старые обиды и ссориться.

Запрещено гадать.

Сегодня неудачный день для помолвки или свадьбы.

Считалось, что нельзя принимать подарки от незнакомцев.

Приметы на 13 сентября

Лягушки скачут на берег и днем квакают – на дождь.

На траве появилась роса утром – в теплую погоду.

Грачи полетели в теплые края – ждите похолодания.

Рыбы выскакивают из воды – до осадков.

13 сентября отмечают Александр, Валериан, Ерофей, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Стефан, Юлиан.

День в Украине и мире

День программиста. Это неофициальный праздник, который отмечается во многих странах. Дату празднуют каждый год в 256-й день. Все потому, что 256 – это количество чисел, которые можно сформулировать с помощью одного байта.