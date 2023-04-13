Какой сегодня, 13 апреля, праздник – что нельзя делать в этот день и особые приметы
13 апреля в Украине – Большой или Чистый четверг, день памяти святителя Ипатия. Сегодня также Всемирный день рок-н-ролла. Что нельзя делать, кто празднует именины – смотрите ниже.
13 апреля в церковном календаре – день памяти святителя Ипатия Чудотворца, игумена Руфианского. Он присутствовал на первом Вселенском соборе в Никее, пишет 24 Канал.
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Преподобный Ипатий еще при жизни получил дар исцелять больных и лечить. После мученической смерти его тело спрятали, но христианин нашел святого. Горожане забрали мощи, которые также исцеляли.
13 апреля 2023 – Чистый или Большой четверг. В этот день христиане пекут пасхи, убирают в доме и готовятся к Пасхе.13 апреля День ангела празднуют Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф.
Что нельзя делать в этот день
- Сегодня нельзя ссориться и ругаться.
- Лучше не ходить в грязных вещах.
- В Чистый четверг нельзя оставлять разбросанные вещи, грязная посуда – год не удастся.
- 13 апреля лучше не вести пустые разговоры.
Приметы на 13 апреля
- По прилету птицы долго не щебечут – до холодов.
- Если день пройдет без ветра – возможны заморозки.
- Береза дает много сока – еще долго будет хорошая погода.
- В этот день нет облаков и голубое небо.
- Перелетные птицы собираются стаями – до теплой весны.
День в Украине и в мире.
Всемирный день рок-н-ролла. Это неофициальный праздник, но он объединяет многих меломанов из всех стран. Музыка рок-н-ролла считается протестной, это способ самовыражения и поиска себя.
Международный день благодарения растениям. Этот праздник начали отмечать в начале 2000-х, чтобы напоминать о важности природы, деревьев и растений в существовании человечества.