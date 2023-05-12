Какой сегодня, 12 мая, праздник – что нельзя делать сегодня, день в Украине

12 мая в Украине и мире отмечают Международный день медсестер. В церковном календаре – это день памяти девяти мучеников. Читайте больше о сегодня и что делать нельзя.

12 мая православные христиане чтят память девяти мучеников, пишет 24 Канал. Среди них Феогнид, Руфь, Антипатр, Феостих, Артем, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон.

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Девять мучеников жили во времена правления императора Диоклетиана, преследовавшего христиан. Но они продолжали проповедовать и обращать язычников. Император узнал это и приказал привести их к себе. После пыток Диоклетиан отдал приказ отрезать мученикам головы. После смерти их мощи определили нетленными.

Что нельзя делать сегодня

12 мая отмечают Арсений, Артём, Богдан, Василий.

Этот день считался удачным для сбора трав и целительства. Также, по древним верованиям, сегодня ветер обладает целебными свойствами. Считалось хорошей приметой выйти на улицу и подставить лицо дуновениям теплого ветра.

Сегодня не принято купаться в реке или озере, а также ходить в лес.

Лучше перенести уборку – сегодня это к ссоре с близкими.

В этот день не делитесь планами ни с кем – иначе они рушатся.

Приметы на 12 мая

В этот день ясный восход солнца.

Если 12 мая гроза – к продолжительной непогоде.

Майские жуки обещают засушливое лето.

Сильный ветер – скоро будет много ливней.

На закате ясно и наветренно – к хорошей погоде.



Сегодня – день медицинской сестры / Фото Unsplash

День в Украине и мире

Международный день медицинских сестер. Этот день празднуют 12 мая в честь дня рождения британки Флоренс Найтингейл, ставшей женщиной-медсестрой. Раньше эта профессия считалась чисто мужской, тогда как Флоренс опровергла стереотип. Кстати, первую больницу в Х веке в Киевской Руси открыла княгиня Ольга.

Международный день распространения информации о хронических и неврологических заболеваниях. К ним относится синдром хронической усталости, фибромиалгия и другие. Символ дня — голубая лента.