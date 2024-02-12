Какой церковный праздник 12 февраля: главные запреты, которые нужно соблюдать сегодня

12 февраля почитается память Иверской иконы Божией Матери. Название происходит от монастыря на горе Афон, где она до сих пор хранится. Считается, что икону написал евангелист и святой апостол Лука.

Также сегодня отмечается Международный день борьбы с эпилепсией и Международный день науки и гуманизма. Больше информации расскажет LifeStyle 24.

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День памяти Иверской иконы Божией Матери

В давние времена икона хранилась в доме вдовы, которая жила в городе Никея. Однажды к женщине пришли отступники, которые повредили святыню копьем. С образа Божьей Матери полилась кровь. Тогда вдова решила опустить икону в море. Так она оказалась на горе Афон. Впоследствии святыня попала в руки монаха Иверского монастыря, по имени Гавриил. Мужчина отнес икону в часовню. Со временем на том месте образовался источник чистой воды. Интересно, что рана от копья на образе Божьей Матери никуда не исчезла.

Иверская икона Божьей матери / Фото Depositphotos

Что нельзя делать

Нельзя употреблять алкогольные напитки и есть мясные продукты.

Запрещено ссориться, сплетничать, сквернословить и злиться.

Не стоит отказывать в помощи людям, которые в ней нуждаются.

Народные приметы

Если на улице продержится холодная погода, то март будет теплым.

Пение воробьев – к оттепели.

Много звезд на небе – к щедрому урожаю.

Если деревья покроются инеем, то в ближайшие дни будет хорошая погода.

Что еще отмечают

Каждый год 12 февраля отмечается Международный день науки и гуманизма или День Дарвина. Именно в этот день в 1809 году родился знаменитый ученый. Инициатором праздника стал доктор Роберт Стефенс в 1995 году. Впоследствии его идею поддержали и другие профессора, в частности Массимо Пиглючи и Аманда Чесворт.

Также сегодня отмечается Международный день борьбы с эпилепсией. Праздник проходит ежегодно во второй понедельник февраля. Важно отметить, что от этой болезни страдают миллионы людей во всем мире.