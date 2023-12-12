Какой церковный праздник 12 декабря: почему сегодня нельзя одевать старые вещи

12 декабря по новому церковному календарю христиане чтят память преподобного Спиридона чудотворца. Также сегодня отмечается День Сухопутных войск Украины.

Когда Спиридон Тримифунтский был молод, то Господь наградил его даром исцеления и укрощения природных явлений. Также святой умел преобразовывать материи, отмечает 24 Канал.

Актуально Православный календарь на декабрь: новые даты главных церковных праздников этого месяца

Преподобный Спиридон родился на Кипре. Там он и создал семью. Работал пастухом, а заработанные деньги отдавал беднякам или тем, кто не имел дома. Благодаря святому многие люди приняли христианство. Говорят, что Спиридон Тримифунтский даже после своей смерти помогает нуждающимся.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя работать и выполнять тяжелый физический труд.

Запрещено отказывать в помощи нуждающимся.

Не следует конфликтовать с близкими людьми.

Нельзя убирать, готовить и заниматься другими домашними делами.

Лучше в этот день не одевать старые вещи, потому что можете навлечь несчастье.

Народные приметы

Если на улице переменный ветер, то в следующем году будет обильный урожай.

Если облака плывут против ветра, скоро будет снег.

Скоро придут суровые морозы, если в этот день птицы будут собирать пух в гнездах.

Если утром небо будет покрыто облаками, то ждите ранней весны.

Что еще отмечают сегодня

Каждый год 12 декабря отмечается День Сухопутных войск Украины. Праздник официально ввел Президент Украины в 1997 году. В этот день говорят о важном вкладе Сухопутных войск в обороноспособность государства.

Также сегодня празднуют Всемирный день общего медицинского обеспечения. Именно 12 декабря 2012 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала все страны обеспечить своих граждан качественными медицинскими услугами.