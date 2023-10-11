11 октября – какой праздник сегодня: что лучше не делать, чтобы не потерять деньги
11 октября в мире отмечается Международный день девочек. Христиане чтят память святого Филиппа. От каких дел сегодня лучше отказаться – узнайте дальше.
В этот день верующие чтят память святого Филиппа – апостола от 70, пишет 24 Канал. Он родом с Кисарии Палестинской, был женат и воспитывал 4 детей.
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Другие ученики Христа назначили Филиппа диаконом вслед за святым Стефаном. Когда начались гонения на христиан, Филипп отправился в Сирию, где много проповедовал, обращал к вере язычников и исцелял больных. Апостол умер, став уже епископом.Именины 11 октября празднуют Александр, Анатолий, Илларион, Иосиф, Лев, Макар, Моисей, Зинаида, Виктория.
Что нельзя делать сегодня
- Запрещено покидать дом неубранным – это может привести к безденежью.
- Нельзя есть ягоды – считалось, что в этот период от них может заболеть живот.
- Сегодня нельзя лениться.
- Считалось, что нельзя сегодня стирать одежду.
Приметы на 11 октября
- Идею на улице много – будет сухо и солнечно.
- Ветер северный – к холодной зиме.
- Домашняя птица прячет голову под крыло – к холодам.
- Утром пошел снег – зима будет суровой.
День в Украине и мире
Международный день девочек. Праздник начал организация Plan International во время кампании "Потому что я девочка". Проблемы воспитания девочек решить возбудить на весь мир, поэтому событие стало международным. В этот день важно говорить о гендерной дискриминации в отношении женщин: принуждение к браку, запрет обучения и многое другое.