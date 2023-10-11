В этот день верующие чтят память святого Филиппа – апостола от 70, пишет 24 Канал. Он родом с Кисарии Палестинской, был женат и воспитывал 4 детей.

К слову 7 имен для девочек, которые остаются в памяти навсегда

Другие ученики Христа назначили Филиппа диаконом вслед за святым Стефаном. Когда начались гонения на христиан, Филипп отправился в Сирию, где много проповедовал, обращал к вере язычников и исцелял больных. Апостол умер, став уже епископом.

Именины 11 октября празднуют Александр, Анатолий, Илларион, Иосиф, Лев, Макар, Моисей, Зинаида, Виктория.

Что нельзя делать сегодня

Запрещено покидать дом неубранным – это может привести к безденежью.

Нельзя есть ягоды – считалось, что в этот период от них может заболеть живот.

Сегодня нельзя лениться.

Считалось, что нельзя сегодня стирать одежду.

Приметы на 11 октября

Идею на улице много – будет сухо и солнечно.

Ветер северный – к холодной зиме.

Домашняя птица прячет голову под крыло – к холодам.

Утром пошел снег – зима будет суровой.

День в Украине и мире

Международный день девочек. Праздник начал организация Plan International во время кампании "Потому что я девочка". Проблемы воспитания девочек решить возбудить на весь мир, поэтому событие стало международным. В этот день важно говорить о гендерной дискриминации в отношении женщин: принуждение к браку, запрет обучения и многое другое.