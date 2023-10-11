Цього дня віряни вшановують пам'ять святого Філіпа – апостола від 70, пише 24 Канал. Він походив з Кісарії Палестинської, був одруженим і виховував 4 дітей.

До слова 7 імен для дівчаток, які залишаються в пам'яті назавжди

Інші учні Христа призначили Філіпа дияконом слідом за святим Стефаном. Коли почалися гоніння на християн, Філіп вирушив до Сирії, де багато проповідував, навертав до віри язичників та зцілював хворих. Апостол помер, ставши вже єпископом.

Іменини 11 жовтня святкують Олександр, Анатолій, Іларіон, Йосип, Лев, Макар, Моїсей, Зінаїда, Вікторія.

Що не можна робити сьогодні

Заборонено залишати дім неприбраним – це може призвести до безгрошів'я.

Не можна їсти ягоди – вважалося, що в цей період від них може заболіти живіт.

Сьогодні не можна лінуватися.

Вважалось, що не можна сьогодні прати одяг.

Прикмети на 11 жовтня

Ідею надворі багато – буде сухо і сонячно.

Вітер північний – до холодної зими.

Домашня птиця ховає голову під крило – до холодів.

Вранці пішов сніг – зима буде суворою.

День в Україні та світі

Міжнародний день дівчаток. Свято започаткувала організація Plan International під час кампанії "Тому що я дівчинка". Проблеми виховання дівчаток вирішити порушити на весь світ, тому подія стала міжнародною. У цей день важливо говорити про гендерну дискримінацію щодо жінок: примус до шлюбу, заборона навчання й багато іншого.