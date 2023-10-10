Интересные и красивые имена придают уверенность каждому человеку. Они вдохновляют стремиться к большему и развиваться. Поэтому этот фактор следует учитывать. 24 Канал собрал несколько идей, как красиво назвать новорожденную девочку.

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Интересные имена для девочек: список

Фаина – красивое женское имя с греческим происхождением. Имеет значение "блестящий", "сияющий", "блестящий". Возникает прямая ассоциация с солнцем. Сформировалось от имени Фаэйна. В христианстве существует мученица Фаина Анкирская.

Пенелопа вероятно, тоже появилось в Древней Греции. Создали на основе 2 слов, означающих "нить" и "глаза". Это имя в древности было символом верности и надежды. Потому что жена Одиссея, популярной фигуры Греции, ждала мужа много лет.

Кира имеет разные варианты происхождения. Первая версия состоит в том, что имя возникло из санскрита – древнего языка Индии. Сначала говорили Киран, что означает "луч света". Затем оно попало в персидскую культуру, в которой переделали имя на Куруш с переводом "как солнце".

После этого греки трансформировали Куруш в Кирию, что стало женским вариантом мужского имени Кирос. Переводится как "повелительница", "госпожа".

Мелисса очень красиво звучит. Специалисты убеждены, что имя сформировалось от древнегреческого Mέλισσα, которое переводится как "пчела". В мифологии Мелисса была нимфой, накормившей ребенка Зевса молоком и медом.

Аманда – имя, очаровывающее своей красотой. Впервые появилось в латинском языке. Происходит от глагола "любить", соответственно означает "возлюбленная", "любая". Имя популярно в англоязычной культуре.

Марианна возникло от римского родового прозвища Marianus – "из рода Мария", "принадлежит Марию". Некоторые эксперты считают, что это имя возникло из-за сочетания двух других – Мария и Анна. Итого имеет значение "грустная красотка".

Снижано – удельно украинское имя, появившееся от предков-славян. Происходит от слова "снег", так что означает "снежная", "замерзшая".