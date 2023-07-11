11 июля – какой сегодня праздник, что нельзя делать сегодня и интересные приметы

11 июля христиане чтят перенесение мощей бессеребренников Кира и Иоанна. В мире отмечают Всемирный день народонаселения. Что нельзя делать сегодня, смотрите дальше.

11 июля православные христиане вспоминают перенос мощей Кира и Иоанна, пишет 24 Канал. Кир жил во времена императора Диоклетиана, преследовавшего христиан. Кир работал врачом бесплатно, а затем поступил в монастырь. Впоследствии к нему присоединился Иоанн.

Смотрите также 6 древних мужских имен украинского происхождения

Кир и Иван узнали о христианке, которую заключили в тюрьму с детьми. Они направились на помощь, но и сами пострадали. Мощи святых были в церкви Марка, но сто лет спустя патриарх Александрийский Кирилл перенес их в Египет, где построили новую церковь в честь праведников.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя ссориться – конфликт не уладится.

Сегодня лучше не венчаться.

День считался неудачным для стрижки.

Нельзя спать днем.

Приметы на 11 июля

Кукушка перестала петь – зима придет быстро.

Прибыла вода в реке – ждите непогоду.

Листья падают с деревьев – в сентябре ветви будут "голые".

Утром дождь – к хорошей погоде.

11 июля празднуют Иван, Сергий, Герман, Павел.

День в Украине и мире

Всемирный день народонаселения. Праздник учредил ООН в 1989 году. Дату выбрали потому, что за два года до этого установили, что население планеты уже более 5 миллиардов.

Всемирный день шоколада. Считается, что этот праздник ушел из Франции, а затем перешел в другие европейские страны.