11 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

11 апреля для православных христиан – Великий вторник и день памяти священномученика Марка. В мире отмечают Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Больше о запретах и приметах в этот день смотрите ниже.

11 апреля в церковном календаре – день памяти священномученика Марка Арефуссийского. Он жил в IV веке в Сирии. Когда власть имел Константин Великий, Марко был диаконом и боролся с язычеством, пишет 24 Канал.

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Но когда царствование перешло к Юлиану Отступнику, Марку стало трудно популяризировать христианство. Язычники в поисках дьякона стали допрашивать и пытать невиновных, поэтому Марко сдался императору. Истории о его смерти разные: кто-то говорит о мученической смерти, а кто-то – будто самые тяжелые побои не смогли одолеть христианина.

11 апреля – еще и второй день Страстной недели, Большой вторник.

Что нельзя делать 11 апреля

Нельзя ходить на вечеринки и другие развлекательные заведения.

Запрещается употреблять брань и злословить.

В этот день нельзя рубить деревья – можно навлечь беду.

Считалось, что сегодня нельзя на улице сушить нижнее белье.

Нельзя подходить близко к водоемам.

празднуют Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.

Приметы на 11 апреля

Если гуси высоко улетают – воды будет много.

В берегу много сока – будут заморозки.

Если днем будет сильный ливень – со временем хорошо уродит овес.

Сороки воют гнезда низко – летом будет много гроз.

Видите много лебедей – весна будет теплой.

День в Украине и мире

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. В этот день родился врач Джеймс Паркинсон, описавший это заболевание. Оно состоит в том, что у мозга отмирают нервные клетки. Первыми симптомами является тремор и утрата равновесия.

Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. В этот день в одном из концлагерей поднялось восстание против нацистов. Заключенным удалось выйти на свободу, потому что нацисты опасались прихода американцев и скрылись.

День подводной лодки. В этот день 1900 года первая американская лодка погрузилась под воду.