11 квітня у церковному календарі – день пам'яті священномученика Марка Арефусійського. Він жив у IV столітті в Сирії. Коли владу мав Костянтин Великий, Марко був дияконом та боровся з язичництвом, пише 24 Канал.

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Та коли царювання перейшло до Юліана Відступника, Марку стало важко популяризувати християнство. Язичники у пошуках диякона стали допитувати й катувати невинних, тому Марко здався імператору. Історії про його смерть є різні: хтось каже про мученицьку смерть, а хтось – ніби найтяжчі побої не змогли здолати християнина.

11 квітня – ще й другий день Страсного тижня, Великий вівторок.

Іменини 11 квітня святкують Іван, Ісаакій, Кирило, Корнилій, Марк, Михайло, Пилип.

Що не можна робити 11 квітня

Не можна ходити на вечірки й інші розважальні заклади.

Заборонено вживати лайку та лихословити.

У цей день не можна рубати дерева – можна накликати біду.

Вважалось, що сьогодні не можна на вулиці сушити білизну.

Не можна підходити близько до водойм.

Прикмети на 11 квітня

Якщо гуси високо летять – води буде багато.

У березі багато соку – будуть заморозки.

Якщо вдень буде сильна злива – згодом гарно вродить овес.

Сороки виють гнізда низько – влітку буде багато гроз.

Бачите багато лебедів – весна буде теплою.

День в Україні та світі

Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. У цей день народився лікар Джеймс Паркінсон, який описав це захворювання. Воно полягає в тому, що у мозку відмирають нервові клітини. Першими симптомами є тремор і втрата рівноваги.

Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів. У цей день в одному з концтаборів піднялось повстання проти нацистів. Ув'язненим вдалося вийти на волю, бо нацисти побоювались приходу американців та втекли.

День підводного човна. У цей день 1900 року перший американський човен занурився під воду.