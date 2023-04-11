11 квітня у церковному календарі – день пам'яті священномученика Марка Арефусійського. Він жив у IV столітті в Сирії. Коли владу мав Костянтин Великий, Марко був дияконом та боровся з язичництвом, пише 24 Канал.
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Та коли царювання перейшло до Юліана Відступника, Марку стало важко популяризувати християнство. Язичники у пошуках диякона стали допитувати й катувати невинних, тому Марко здався імператору. Історії про його смерть є різні: хтось каже про мученицьку смерть, а хтось – ніби найтяжчі побої не змогли здолати християнина.
11 квітня – ще й другий день Страсного тижня, Великий вівторок.
Що не можна робити 11 квітня
- Не можна ходити на вечірки й інші розважальні заклади.
- Заборонено вживати лайку та лихословити.
- У цей день не можна рубати дерева – можна накликати біду.
- Вважалось, що сьогодні не можна на вулиці сушити білизну.
- Не можна підходити близько до водойм.
Прикмети на 11 квітня
- Якщо гуси високо летять – води буде багато.
- У березі багато соку – будуть заморозки.
- Якщо вдень буде сильна злива – згодом гарно вродить овес.
- Сороки виють гнізда низько – влітку буде багато гроз.
- Бачите багато лебедів – весна буде теплою.
День в Україні та світі
Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. У цей день народився лікар Джеймс Паркінсон, який описав це захворювання. Воно полягає в тому, що у мозку відмирають нервові клітини. Першими симптомами є тремор і втрата рівноваги.
Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів. У цей день в одному з концтаборів піднялось повстання проти нацистів. Ув'язненим вдалося вийти на волю, бо нацисти побоювались приходу американців та втекли.
День підводного човна. У цей день 1900 року перший американський човен занурився під воду.