11 апреля в церковном календаре – день памяти священномученика Марка Арефуссийского. Он жил в IV веке в Сирии. Когда власть имел Константин Великий, Марко был диаконом и боролся с язычеством, пишет 24 Канал.
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Но когда царствование перешло к Юлиану Отступнику, Марку стало трудно популяризировать христианство. Язычники в поисках дьякона стали допрашивать и пытать невиновных, поэтому Марко сдался императору. Истории о его смерти разные: кто-то говорит о мученической смерти, а кто-то – будто самые тяжелые побои не смогли одолеть христианина.
11 апреля – еще и второй день Страстной недели, Большой вторник.
Что нельзя делать 11 апреля
- Нельзя ходить на вечеринки и другие развлекательные заведения.
- Запрещается употреблять брань и злословить.
- В этот день нельзя рубить деревья – можно навлечь беду.
- Считалось, что сегодня нельзя на улице сушить нижнее белье.
- Нельзя подходить близко к водоемам.
Приметы на 11 апреля
- Если гуси высоко улетают – воды будет много.
- В берегу много сока – будут заморозки.
- Если днем будет сильный ливень – со временем хорошо уродит овес.
- Сороки воют гнезда низко – летом будет много гроз.
- Видите много лебедей – весна будет теплой.
День в Украине и мире
Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. В этот день родился врач Джеймс Паркинсон, описавший это заболевание. Оно состоит в том, что у мозга отмирают нервные клетки. Первыми симптомами является тремор и утрата равновесия.
Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. В этот день в одном из концлагерей поднялось восстание против нацистов. Заключенным удалось выйти на свободу, потому что нацисты опасались прихода американцев и скрылись.
День подводной лодки. В этот день 1900 года первая американская лодка погрузилась под воду.