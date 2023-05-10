Какой сегодня, 10 мая, праздник – что нельзя сегодня делать, кто празднует именины

10 мая христиане чтят память апостола Симеона. В мире отметят День движения для здоровья. Смотрите больше о сегодня, и что нельзя делать.

10 мая в церковном календаре – день памяти апостола Симеона, информирует 24 Канал. Он был племянником святого Иосифа Обручника и апостолом от 70.

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Апостол Симеон жил праведной жизнью. После падения Иерусалима и смерти Иакова, по преданию, апостолы стали собираться вместе. На одной из встреч они решили сделать Симеона преемником Иакова. Так он стал епископом Иерусалимским.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя чинить обувь – это к несчастной судьбе.

Лучше не работать с острыми предметами.

Нельзя сегодня поливать цветы – это приведет к ссорам с близкими.

Сегодня нельзя выбрасывать остатки пищи из стола – лучше отдайте их животным.

Приметы на 10 мая

Наши предки заметили, если в этот день ясный день, то зима будет хорошей.

Сегодня появилась радуга – значит, лето будет засушливым и жарким.

Слышны крики совы – к похолоданию.

В этот день падает дождь - к щедрому урожаю.

Река вышла из берегов – хорошо уродят овощи.

10 мая празднуют Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария.

День в Украине и мире

Всемирный день движения для здоровья. В этот день разнообразными организациями поднимается тема гиподинамии – малоподвижного образа жизни, который появляется у все большего числа людей. Сегодня распространяют информацию о важности движения и физической активности.