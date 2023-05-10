10 мая в церковном календаре – день памяти апостола Симеона, информирует 24 Канал. Он был племянником святого Иосифа Обручника и апостолом от 70.
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Апостол Симеон жил праведной жизнью. После падения Иерусалима и смерти Иакова, по преданию, апостолы стали собираться вместе. На одной из встреч они решили сделать Симеона преемником Иакова. Так он стал епископом Иерусалимским.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя чинить обувь – это к несчастной судьбе.
- Лучше не работать с острыми предметами.
- Нельзя сегодня поливать цветы – это приведет к ссорам с близкими.
- Сегодня нельзя выбрасывать остатки пищи из стола – лучше отдайте их животным.
Приметы на 10 мая
- Наши предки заметили, если в этот день ясный день, то зима будет хорошей.
- Сегодня появилась радуга – значит, лето будет засушливым и жарким.
- Слышны крики совы – к похолоданию.
- В этот день падает дождь - к щедрому урожаю.
- Река вышла из берегов – хорошо уродят овощи.
День в Украине и мире
Всемирный день движения для здоровья. В этот день разнообразными организациями поднимается тема гиподинамии – малоподвижного образа жизни, который появляется у все большего числа людей. Сегодня распространяют информацию о важности движения и физической активности.