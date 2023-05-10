10 мая в церковном календаре – день памяти апостола Симеона, информирует 24 Канал. Он был племянником святого Иосифа Обручника и апостолом от 70.

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Апостол Симеон жил праведной жизнью. После падения Иерусалима и смерти Иакова, по преданию, апостолы стали собираться вместе. На одной из встреч они решили сделать Симеона преемником Иакова. Так он стал епископом Иерусалимским.

День ангела 10 мая празднуют Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя чинить обувь – это к несчастной судьбе.

Лучше не работать с острыми предметами.

Нельзя сегодня поливать цветы – это приведет к ссорам с близкими.

Сегодня нельзя выбрасывать остатки пищи из стола – лучше отдайте их животным.

Приметы на 10 мая

Наши предки заметили, если в этот день ясный день, то зима будет хорошей.

Сегодня появилась радуга – значит, лето будет засушливым и жарким.

Слышны крики совы – к похолоданию.

В этот день падает дождь - к щедрому урожаю.

Река вышла из берегов – хорошо уродят овощи.

День в Украине и мире

Всемирный день движения для здоровья. В этот день разнообразными организациями поднимается тема гиподинамии – малоподвижного образа жизни, который появляется у все большего числа людей. Сегодня распространяют информацию о важности движения и физической активности.