10 травня у церковному календарі – день пам'яті апостола Симеона, інформує 24 Канал. Він був племінником святого Йосифа Обручника та апостолом від 70.
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Апостол Симеон жив праведним життям. Після падіння Єрусалиму й смерті Якова, за переказами, апостоли почали збиратися разом. На одній із зустрічей вони вирішили зробити Симеона наступником Якова. Так він став єпископом Єрусалимським.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна лагодити взуття – це до нещасливої долі.
- Краще не працювати з гострими предметами.
- Не можна сьогодні поливати квіти – це накличе сварки з близькими.
- Сьогодні не можна викидати залишки їжі зі столу – краще віддайте їх тваринам.
Прикмети на 10 травня
- Якщо у цей день ясний схід сонця – то літо буде вітряним.
- Сьогодні з'явилась веселка – значить літо буде посушливим та спекотним.
- Чутно крики сови – до похолодання.
- У цей день падає дощ – до щедрого врожаю.
- Річка вийшла з берегів – добре вродять овочі.
День в Україні та світі
Всесвітній день руху для здоров'я. У цей день різноманітними організаціями підіймається тема гіподинамії – малорухливого способу життя, який з'являється у все більшої кількості людей. Сьогодні поширюють інформацію про важливість руху та фізичної активності.