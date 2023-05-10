10 травня у церковному календарі – день пам'яті апостола Симеона, інформує 24 Канал. Він був племінником святого Йосифа Обручника та апостолом від 70.

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Апостол Симеон жив праведним життям. Після падіння Єрусалиму й смерті Якова, за переказами, апостоли почали збиратися разом. На одній із зустрічей вони вирішили зробити Симеона наступником Якова. Так він став єпископом Єрусалимським.

Що не можна робити сьогодні

  • У цей день не можна лагодити взуття – це до нещасливої долі.
  • Краще не працювати з гострими предметами.
  • Не можна сьогодні поливати квіти – це накличе сварки з близькими.
  • Сьогодні не можна викидати залишки їжі зі столу – краще віддайте їх тваринам.

Прикмети на 10 травня

  • Якщо у цей день ясний схід сонця – то літо буде вітряним.
  • Сьогодні з'явилась веселка – значить літо буде посушливим та спекотним.
  • Чутно крики сови – до похолодання.
  • У цей день падає дощ – до щедрого врожаю.
  • Річка вийшла з берегів – добре вродять овочі.

День в Україні та світі

Всесвітній день руху для здоров'я. У цей день різноманітними організаціями підіймається тема гіподинамії – малорухливого способу життя, який з'являється у все більшої кількості людей. Сьогодні поширюють інформацію про важливість руху та фізичної активності.