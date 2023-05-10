10 травня у церковному календарі – день пам'яті апостола Симеона, інформує 24 Канал. Він був племінником святого Йосифа Обручника та апостолом від 70.

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Апостол Симеон жив праведним життям. Після падіння Єрусалиму й смерті Якова, за переказами, апостоли почали збиратися разом. На одній із зустрічей вони вирішили зробити Симеона наступником Якова. Так він став єпископом Єрусалимським.

День ангела 10 травня святкують Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян, Анастасія, Марія.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна лагодити взуття – це до нещасливої долі.

Краще не працювати з гострими предметами.

Не можна сьогодні поливати квіти – це накличе сварки з близькими.

Сьогодні не можна викидати залишки їжі зі столу – краще віддайте їх тваринам.

Прикмети на 10 травня

Якщо у цей день ясний схід сонця – то літо буде вітряним.

Сьогодні з'явилась веселка – значить літо буде посушливим та спекотним.

Чутно крики сови – до похолодання.

У цей день падає дощ – до щедрого врожаю.

Річка вийшла з берегів – добре вродять овочі.

День в Україні та світі

Всесвітній день руху для здоров'я. У цей день різноманітними організаціями підіймається тема гіподинамії – малорухливого способу життя, який з'являється у все більшої кількості людей. Сьогодні поширюють інформацію про важливість руху та фізичної активності.