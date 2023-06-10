Какой сегодня, 10 июня, праздник – что нельзя делать и кто празднует именины

10 июня в церковном календаре – день памяти преподобного Никиты. Сегодня отмечают Всемирный день мороженого. Что нельзя делать сегодня, и приметы на этот день смотрите ниже.

10 июня верующие чтят память преподобного Никиты Исповедника. 24 Канал расскажет больше о его жизни.

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Никита Исповедник был известен глубокой преданностью Богу с юных лет. Он отказался от удовлетворения жизни, чтобы посвятить себя служению Господу. Со временем поднялся в сан епископа. Никита был милосердным и добрым человеком, заботился о слабых, детях и вдовах, а еще – активно боролся с ересью во время правления Льва Армянина.

Мужественная позиция Никиты и твердая вера привели к трагическим событиям – его схватили и пытали. После этого Исповедника отправили в ссылку

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя повышать голос на близких и ссориться.

Лучше не злоупотреблять алкоголем и отказаться от вечеринок.

Считалось, что сегодня нельзя оставлять дверь открытой.

Не стоит совершать сегодня масштабные покупки.

Сегодня нельзя работать физически.

10 июня празднуют Денис, Дмитрий, Захар, Игнат, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр, Елена, Елена, Илона.

Приметы на 10 июня

Обильная роса на траве – хорошо уродит пшеница.

На муравейнике много муравьев – погода будет теплой.

Сегодня погода неветренная – к хорошему урожаю.

Погодная погода тоже сулит щедрый урожай.

День в Украине и мире

Всемирный день мороженого. Этот праздник инициировал фабрика шербета и мороженого Ben & Jerry's. В этот день мороженое впервые стало массово продавать в Америке.