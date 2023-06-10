Какой сегодня, 10 июня, праздник – что нельзя делать и кто празднует именины

10 июня 2023, 07:00
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10 июня в церковном календаре – день памяти преподобного Никиты. Сегодня отмечают Всемирный день мороженого. Что нельзя делать сегодня, и приметы на этот день смотрите ниже.

10 июня верующие чтят память преподобного Никиты Исповедника. 24 Канал расскажет больше о его жизни.

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Никита Исповедник был известен глубокой преданностью Богу с юных лет. Он отказался от удовлетворения жизни, чтобы посвятить себя служению Господу. Со временем поднялся в сан епископа. Никита был милосердным и добрым человеком, заботился о слабых, детях и вдовах, а еще – активно боролся с ересью во время правления Льва Армянина.

Мужественная позиция Никиты и твердая вера привели к трагическим событиям – его схватили и пытали. После этого Исповедника отправили в ссылку

День ангела 10 июня празднуют Денис, Дмитрий, Захар, Игнат, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр, Елена, Елена, Илона.

Что нельзя делать сегодня

  • В этот день нельзя повышать голос на близких и ссориться.
  • Лучше не злоупотреблять алкоголем и отказаться от вечеринок.
  • Считалось, что сегодня нельзя оставлять дверь открытой.
  • Не стоит совершать сегодня масштабные покупки.
  • Сегодня нельзя работать физически.

Приметы на 10 июня

  • Обильная роса на траве – хорошо уродит пшеница.
  • На муравейнике много муравьев – погода будет теплой.
  • Сегодня погода неветренная – к хорошему урожаю.
  • Погодная погода тоже сулит щедрый урожай.

День в Украине и мире

Всемирный день мороженого. Этот праздник инициировал фабрика шербета и мороженого Ben & Jerry's. В этот день мороженое впервые стало массово продавать в Америке.

Автор: Марія Касій