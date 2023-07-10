Какой праздник 10 июля – что нельзя делать в этот день и кто празднует именины сегодня

10 июля в церковном календаре – день памяти преподобного Самсона. В мире – неофициальный праздник племянников и племянниц. Что нельзя делать сегодня, смотрите дальше.

10 июля верующие православной церкви чтят память преподобного Самсона, пишет 24 Канал. Он родился в богатой римской семье, исповедовавшей христианство.

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В юном возрасте Самсон изучил врачебное дело, поэтому помогал нуждающимся в помощи. Говорят, что Самсону удалось вылечить императора Юстиниана – за это он пообещал награду. Но мужчина попросил только небольшую хижину, где поселился и лечил родных.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя работать физически, особенно в саду и в огороде.

Лучше не обижаться на других, нельзя ссориться.

Считалось, что сегодня нельзя подолгу смотреть в зеркало.

Нельзя завидовать и злословить.

День неудачен для дальних поездок и переездов.

Приметы на 10 июля

В этот день будет идти дождь.

Хорошая погода сегодня – солнечно будет еще 7 недель.

Утром будет идти дождь.

Летает много пчел – в засуху.

10 июля отмечают Георгий, Иванна, Мартин.

День в Украине и мире

День племянников и племянниц. Это неофициальный праздник, появившийся благодаря соцсетям в 2010 году. Основатель даты преследовал цель привлечь внимание к своим родным.