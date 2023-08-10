Какой сегодня, 10 августа, праздник – что нельзя делать в этот день
10 августа верующие чтят апостолов Прохора, Пармена и других. Во многих странах сегодня празднуют Всемирный день льва. Что нельзя делать сегодня, читайте дальше.
10 мая христиане восточного обряда чтят память апостолов от 70 – Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. По преданию они стали диаконами по выбору 12 апостолов и погибли за веру, пишет 24 Канал.
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В течение длительного времени апостол Прохор сопровождал апостола Павла. Последний сделал Прохора епископом Никомидии. После Успения Пресвятой Богородицы Прохор находился на острове Патмос. Вернувшись в Никомидию, он продолжил строить там Церковь, а погиб в Антиохии.
Апостол Никанор одним из первых испытал на себе последствия гонений на христиан. В тот же день вместе с ним был убит святой великомученик архидиакон Стефан.
Апостол Тимон служил как епископ в Бастории. За верность христианству его решили распять вниз головой.
Апостол Пармен проповедовал в Македонии. Согласно одной версии, он умер от болезни, но другие рассказы говорят, что он был убит во время периода гонений на христиан.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день запрещено сплетничать и начинать конфликты.
- Сегодняшний день неблагоприятен для покупок.
- Нельзя заниматься вышиванием, вязкой и другим рукоделием.
- Этот день считался неудачным для свадьбы.
Приметы на 10 августа
- На восходе солнца мерцают звезды – будет дождь через три дня.
- Муравьи будут большими муравейниками – до холодной зимы.
- Облака плывут высоко – будет теплая погода.
- Многие росы на траве утром – ждите солнечного дня.
Всемирный день львов / Фото Pixabay
День в Украине и мире
Всемирный день львов. Несмотря на свой статус царя зверей и величественный вид, львы требуют незаурядной защиты от браконьеров и истребления. Сегодня день, в который напоминают о вреде неволи для львов и других важных фактах об этих животных.