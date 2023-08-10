Какой сегодня, 10 августа, праздник – что нельзя делать в этот день

10 августа верующие чтят апостолов Прохора, Пармена и других. Во многих странах сегодня празднуют Всемирный день льва. Что нельзя делать сегодня, читайте дальше.

10 мая христиане восточного обряда чтят память апостолов от 70 – Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. По преданию они стали диаконами по выбору 12 апостолов и погибли за веру, пишет 24 Канал.

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В течение длительного времени апостол Прохор сопровождал апостола Павла. Последний сделал Прохора епископом Никомидии. После Успения Пресвятой Богородицы Прохор находился на острове Патмос. Вернувшись в Никомидию, он продолжил строить там Церковь, а погиб в Антиохии.

Апостол Никанор одним из первых испытал на себе последствия гонений на христиан. В тот же день вместе с ним был убит святой великомученик архидиакон Стефан.

Апостол Тимон служил как епископ в Бастории. За верность христианству его решили распять вниз головой.

Апостол Пармен проповедовал в Македонии. Согласно одной версии, он умер от болезни, но другие рассказы говорят, что он был убит во время периода гонений на христиан.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено сплетничать и начинать конфликты.

Сегодняшний день неблагоприятен для покупок.

Нельзя заниматься вышиванием, вязкой и другим рукоделием.

Этот день считался неудачным для свадьбы.

Приметы на 10 августа

На восходе солнца мерцают звезды – будет дождь через три дня.

Муравьи будут большими муравейниками – до холодной зимы.

Облака плывут высоко – будет теплая погода.

Многие росы на траве утром – ждите солнечного дня.

10 августа празднуют Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Сергей, Юлиан, Арина, Илона, Богдана.



Всемирный день львов / Фото Pixabay

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