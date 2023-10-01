Каждый из этих праздников особенно значим для украинцев. В частности, на Покровы верующие чтят пресвятую Деву Марию, защищавшую людей от всяческих бед и невзгод. В День защитников и защитниц Украины мы выражаем благодарность всем военным, которые сейчас мужественно защищают наше государство от российской агрессии. А вот в День казачества и День повстанческой армии мы вспоминаем тех смелых и сознательных украинцев, которые решительно боролись за существование Украинского государства в разных условиях и отдавали свою жизнь. 24 Канал расскажет о каждом из этих праздников больше.
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Покров Пресвятой Богородицы
Пересказывают, что в 910 году Дева Мария предстала перед верующими, которые молились во Влахернском храме в Константинополе за освобождение города от врагов, атаковавших его. Она светилась небесным сиянием и была в сопровождении ангелов и святых. Богородица расплакалась и просила Бога защитить христиан.
- Тогда Дева Мария решила покрыть людей в храме своим омофором. Речь идет о длинной широкой ткани с крестом, которую одевали священники на службу. Это было символом защиты народа Божией Матери. От нее шел сильный свет, а ткань стала блестеть сильнее солнца. Этим омофором Пресвятая Богородица и уберегла город от нападающих.
Покровы Пресвятой Богородицы / Фото Pinterest
То есть, праздник Покрова Божией Матери и икона Покрова – это символ того, что Богородица является покровительницей рода человеческого. В народе этот праздник считается очень большим. Часто именно в этот день освящают новые церкви.
- Согласно новому церковному календарю, праздник Покрова теперь отмечают на 13 дней быстрее. То есть, дату перенесли с 14 на 1 октября.
День защитников и защитниц Украины
В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала военные действия на территории Донецкой и Луганской областей. Тысячи украинских военных и добровольцев встали на защиту страны от агрессора, отдав свои жизни. Стало ясно, что нужен отдельный праздник, чтобы отметить этих Героев.
- Учитывая российскую агрессию, многие украинцы изъявили желание отказаться от советских символов и праздников. Потому пятый президент Петр Порошенко ввел праздник День защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества 23 февраля.
С Днем защитника и защитниц Украины / Фото dp.gov.ua
Уже с 2015 года праздник стал государственным, поэтому в этот день в украинцев был выходной. А вот в 2021 году действующий президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому праздник был переименован. Он получил название – "День защитников и защитниц Украины", чтобы было гендерное равенство, ведь среди военных – немало женщин.
Также в 2023 году президент Зеленский подписал закон, которым День защитников и защитниц Украины был перенесен с 14 октября на 1 октября.
День украинского казачества
В конце XV века в исторических документах впервые увидели упоминание о казаках. В этот период они защищали границы между Литовским княжеством и Крымским ханством. Слово "казак" имеет значение "свободный человек". Сначала так называли только военные объединения, а затем и территориальные.
Иллюстрированный образ казака / Фото с ютуба
В 1999 году второй президент Леонид Кучма назначил 14 октября Днем украинского казачества. Такую дату выбрали, поскольку в этот день почитается Покров Богородицы. По преданию она защищала казаков от всего плохого.
В 2023 году президент Зеленский установил новую дату праздника – уже 1, а не 14 октября. Это связано с переходом Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь. По нему некоторые праздники будут отмечаться на 13 дней раньше.
День Украинской повстанческой армии
В ХХ веке борьбу за независимость Украины от казаков переняли воины Украинской повстанческой армии. Они противодействовали как нацистской Германии, так и Советскому Союзу. Ведь УПА ставила своей целью восстановить независимость нашей страны.
По сути, уповцы продолжили освободительное движение, начатое Украинской военной организацией и украинскими националистами еще в 20-30-х годах. В разные периоды в повстанческой армии участвовали около 100 тысяч человек. За любую причастность к УПА советские органы наказывали: было репрессировано более полумиллиона человек.
Воины УПА / Фото "Милитарный"
Согласно реформе церковного календаря в Украине, с 2023 года День Украинской Повстанческой Армии выпадает на 1 октября.