Каждый из этих праздников особенно значим для украинцев. В частности, на Покровы верующие чтят пресвятую Деву Марию, защищавшую людей от всяческих бед и невзгод. В День защитников и защитниц Украины мы выражаем благодарность всем военным, которые сейчас мужественно защищают наше государство от российской агрессии. А вот в День казачества и День повстанческой армии мы вспоминаем тех смелых и сознательных украинцев, которые решительно боролись за существование Украинского государства в разных условиях и отдавали свою жизнь. 24 Канал расскажет о каждом из этих праздников больше.

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Покров Пресвятой Богородицы

Пересказывают, что в 910 году Дева Мария предстала перед верующими, которые молились во Влахернском храме в Константинополе за освобождение города от врагов, атаковавших его. Она светилась небесным сиянием и была в сопровождении ангелов и святых. Богородица расплакалась и просила Бога защитить христиан.

Тогда Дева Мария решила покрыть людей в храме своим омофором. Речь идет о длинной широкой ткани с крестом, которую одевали священники на службу. Это было символом защиты народа Божией Матери. От нее шел сильный свет, а ткань стала блестеть сильнее солнца. Этим омофором Пресвятая Богородица и уберегла город от нападающих.



Покровы Пресвятой Богородицы / Фото Pinterest

То есть, праздник Покрова Божией Матери и икона Покрова – это символ того, что Богородица является покровительницей рода человеческого. В народе этот праздник считается очень большим. Часто именно в этот день освящают новые церкви.

Согласно новому церковному календарю, праздник Покрова теперь отмечают на 13 дней быстрее. То есть, дату перенесли с 14 на 1 октября.

День защитников и защитниц Украины

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала военные действия на территории Донецкой и Луганской областей. Тысячи украинских военных и добровольцев встали на защиту страны от агрессора, отдав свои жизни. Стало ясно, что нужен отдельный праздник, чтобы отметить этих Героев.

Учитывая российскую агрессию, многие украинцы изъявили желание отказаться от советских символов и праздников. Потому пятый президент Петр Порошенко ввел праздник День защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества 23 февраля.



С Днем защитника и защитниц Украины / Фото dp.gov.ua

Уже с 2015 года праздник стал государственным, поэтому в этот день в украинцев был выходной. А вот в 2021 году действующий президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому праздник был переименован. Он получил название – "День защитников и защитниц Украины", чтобы было гендерное равенство, ведь среди военных – немало женщин.

Также в 2023 году президент Зеленский подписал закон, которым День защитников и защитниц Украины был перенесен с 14 октября на 1 октября.

День украинского казачества

В конце XV века в исторических документах впервые увидели упоминание о казаках. В этот период они защищали границы между Литовским княжеством и Крымским ханством. Слово "казак" имеет значение "свободный человек". Сначала так называли только военные объединения, а затем и территориальные.

Целью казачества было защищать территории от нападения врагов, охранять торговые пути, укреплять границы. Смелые мужчины желали основать собственное независимое государство. Впоследствии им это удалось, она называлась Запорожская Сечь. Казаки прославились мощными битвами, чем вызывали страх у нападавших. Впрочем, в XVIII веке Екатерина II приказала уничтожить Запорожскую Сечь.



Иллюстрированный образ казака / Фото с ютуба

В 1999 году второй президент Леонид Кучма назначил 14 октября Днем украинского казачества. Такую дату выбрали, поскольку в этот день почитается Покров Богородицы. По преданию она защищала казаков от всего плохого.

В 2023 году президент Зеленский установил новую дату праздника – уже 1, а не 14 октября. Это связано с переходом Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь. По нему некоторые праздники будут отмечаться на 13 дней раньше.

День Украинской повстанческой армии

В ХХ веке борьбу за независимость Украины от казаков переняли воины Украинской повстанческой армии. Они противодействовали как нацистской Германии, так и Советскому Союзу. Ведь УПА ставила своей целью восстановить независимость нашей страны.

По сути, уповцы продолжили освободительное движение, начатое Украинской военной организацией и украинскими националистами еще в 20-30-х годах. В разные периоды в повстанческой армии участвовали около 100 тысяч человек. За любую причастность к УПА советские органы наказывали: было репрессировано более полумиллиона человек.



Воины УПА / Фото "Милитарный"

Считается, что Украинскую Повстанческую Армию основали 14 октября 1942 года. Такая дата была указана в постановлении Украинского Главного Освободительного Совета. Потому что в октябре 1942 года на Полесье были созданы первые вооруженные формирования, на основе которых основали УПА. Также дата пришлась именно на 14 октября, потому что в этот день празднуем Покров Богородицы, которую очень почитали казаки.

Согласно реформе церковного календаря в Украине, с 2023 года День Украинской Повстанческой Армии выпадает на 1 октября.