Считается, что когда Константинополь окружили враги, Дева Мария явилась к верующим и вместе с ними начала молиться о мире. Их молитвы были услышаны, а Богородица стала символом покровительства людей от беды. Что нельзя делать в этот день и какие приметы существуют – расскажет 24 Канал.

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Что нельзя делать на Покрова Пресвятой Богородицы

В этот праздник верующие особенно учитывали все ограничения, ведь хотели, чтобы Богородица защищала их весь год.

Поэтому в Покров нельзя заниматься физической работой, в саду или на огороде и также уборкой.

Как и в другие дни, грехом считаются сплетни, ссоры, споры, подлость.

сплетни, ссоры, споры, подлость. Запрещено отказывать кому-либо в помощи.

Хотя на Покрова нет поста, рекомендуется сохранять умеренность в пище.

Этот день важно провести в мире и покое. Окажите помощь тем, кто в этом нуждается. Контролируйте свои эмоции.

Приметы у Покрова Пресвятой Богородицы

Говорили, что какая погода на Покровы, такой следует ждать всю зиму.

Если ветер дует восточный или западный ветер – зима будет холодной, если южный – мягкий, если северный – то снеговой.

Если на Покровы листья еще держатся на деревьях, следует ожидать сильный мороз.

Была еще и такая примета: если на Покровы было холодно, то на Димитриев день выпадет снег .

. Люди говорили, что кто лежит к празднику Покрова, тот продаст все коровы.

Девушки, которые хотели выйти замуж, должны были одевать в этот день на голову платок. Считалось, что таким образом Богородица поможет найти любимого.