Кожне з цих свят є особливо значущим для українців. Зокрема, на Покрови віряни вшановують пресвяту Діву Марію, яка захищала людей від усіляких бід і негараздів. У День захисників і захисниць України ми висловлюємо вдячність усім військовим, які зараз мужньо захищають нашу державу від російської агресії. А от у День козацтва та День повстанської армії ми згадуємо тих сміливих та свідомих українців, які рішуче боролися за існування Української держави за різних умов та віддавали своє життя. 24 Канал розповість про кожне з цих свят більше.

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Покрови Пресвятої Богородиці

Переповідають, що у 910 році Діва Марія постала перед вірянами, які молилися у Влахернському храмі у Константинополі за звільнення міста від ворогів, які атакували його. Вона світилась небесним сяйвом та була у супроводі ангелів і святих. Богородиця розплакалась й просила Бога захистити християн.

Тоді Діва Марія вирішила покрити людей у храмі своїм омофором. Йдеться про довгу широку тканину з хрестом, яку одягали священники на службу. Це було символом захисту народу Божою Матір'ю. Від неї йшло сильне світло, а тканина почала блищати сильніше, ніж сонце. Цим омофором Пресвята Богородиця й вберегла місто від нападників.



Покрови Пресвятої Богородиці / Фото Pinterest

Тобто, свято Покрови Божої Матері та ікона Покрови – це символ того, що Богородиця є заступницею роду людського. У народі це свято вважається дуже великим. Часто саме в цей день освячують новозбудовані церкви.

Згідно з новим церковним календарем, свято Покрови тепер відзначають на 13 днів швидше. Тобто, дату перенесли з 14 на 1 жовтня.

День захисників і захисниць України

У 2014 році Росія окупувала Крим та почала воєнні дії на території Донецької та Луганської областей. Тисячі українських військових та добровольців стали на захист країни від агресора, віддавши свої життя. Стало зрозуміло, що потрібне окреме свято, аби відзначити цих Героїв.

Зважаючи на російську агресію, чимало українців виявили бажання відмовитися від радянських символів і свят. Тому п'ятий президент Петро Порошенко запровадив свято День захисника України 14 жовтня, замість Дня захисника Вітчизни 23 лютого.



З Днем захисника та захисниць України / Фото dp.gov.ua

Вже з 2015 року свято стало державним, тож в цей день українці мали вихідний. А от у 2021 році чинний президент Володимир Зеленський підписав закон, відповідно до якого свято перейменували. Воно отримало назву – "День захисників і захисниць України", щоб була гендерна рівність, адже серед військових – чимало жінок.

Також у 2023 році президент Зеленський підписав закон, яким День захисників і захисниць України перенесли з 14 жовтня на 1 жовтня.

День українського козацтва

У кінці XV століття в історичних документах вперше побачили згадку про козаків. У той період вони захищали кордони між Литовським князівством та Кримським ханством. Слово "козак" має значення "вільна людина". Спершу так називали лише військові об'єднання, а згодом – і територіальні.

Метою козацтва було захищати території від нападу ворогів, охороняти торгові шляхи, укріплювати кордони. Сміливі чоловіки бажали заснувати власну незалежну державу. Згодом їм це вдалося, вона називалась Запорізька Січ. Козаки прославились потужними битвами, чим викликали страх у нападників. Утім, у XVIII столітті Катерини II наказала знищити Запорізьку Січ.



Ілюстрований образ козака / Фото з ютубу

У 1999 році другий президент Леонід Кучма призначив 14 жовтня Днем українського козацтва. Таку дату обрали, тому що у цей день відзначали Покрову Божої Матері. За переказами, вона захищала козаків від усього поганого.

У 2023 році президент Зеленський встановив нову дату свята – вже 1, а не 14 жовтня. Це пов'язано з переходом Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар. За ним деякі свята будуть відзначатись на 13 днів раніше.

День Української повстанської армії

У ХХ столітті боротьбу за незалежність України від козаків перейняли воїни Української повстанської армії. Вони протидіяли як нацистській Німеччині, так і Радянському Союзу. Адже УПА ставила собі за мету відновити незалежність нашої країни.

По суті, упівці продовжили визвольний рух, який був розпочатий Українською військовою організацією та українськими націоналістами ще у 20-30-х роках. У різні періоди в повстанській армії брали участь близько 100 тисяч осіб. За будь-яку дотичність до УПА радянські органи карали: було репресовано понад півмільйона осіб.



Воїни УПА / Фото "Мілітарний"

Вважається, що Українську Повстанську Армію заснували 14 жовтня 1942 року. Така дата була вказана у постанові Української Головної Визвольної Ради. Тому що у жовтні 1942 року на Поліссі були створені перші збройні формування, на основі яких заснували УПА. Також дата припала саме на 14 жовтня, бо в цей день святкуємо Покрови Богородиці, яку дуже шанували козаки.

Відповідно до реформи церковного календаря в Україні, з 2023 року День Української Повстанської Армії припадає на 1 жовтня.