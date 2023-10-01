Какой церковный праздник 1 октября – список запретов и что празднуем сегодня

1 октября христиане празднуют Покров Пресвятой Богородицы. В Украине сегодня День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, День учителя.

1 октября в церковном календаре – Покров Пресвятой Богородицы. Согласно преданию, праздник посвящен событиям в 910 году, когда войско Аскольда подошло к Константинополь.

Важно Что нельзя делать на Покровы: помните об этих моментах

Войска осаждали город и могли вот-вот ворваться. Жители и сам император укрылись во Влахернской церкви и молили Богородицу о защите. Ночью произошло видение – Дева Мария явилась и покрыла белым омофором всех молящихся. Вражеское войско отступило от Константинополя.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещен физический труд, бытовая работа.

Нельзя ссориться и ругаться, сплетничать.

Нельзя устраивать громкие празднества и употреблять алкоголь.

Сегодня нельзя одалживать деньги.

Приметы на 1 октября

Какая погода 1 октября – такова будет 1 апреля.

Журавли улетят – на 14 октября будет первый мороз.

Какая погода сегодня – такова будет и зима.

Береза листья не сбросила – до снежной зимы.

1 октября отмечают Петр, Роман, Александр, Николай, Иван, Михаил, Георгий, Вера, Алексей.



День защитника и защитницы / Коллаж 24 Канал

День в Украине и мире

День защитников и защитниц Украины. Этот праздник отмечают каждый год в день Покровы. Сегодня нужно почтить украинских защитников, защищающих государство от врагов. В 9:00 вся Украина должна остановиться и отдать честь воинам.

День украинского казачества. Издавна полагают, что казаки почитали Пресвятую Богородицу – она была их защитницей, Покровом. В этот день казаки собирались избрать новых членов старшин.

День территориальной обороны. Владимир Зеленский основал его в 2020 году. Первые отряды ТРО сформировались в 2014 году, позже министерство усовершенствовало организацию.

День учителя в Украине. Хотя учащиеся поздравляют своих педагогов и наставников в пятницу, официально этот праздник отмечают в воскресенье. Корни праздника уходят в 20 век, в Украине дату выбрали в 1994 году.