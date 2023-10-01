1 жовтня у церковному календарі – Покров Пресвятої Богородиці. Згідно з переказами, свято присвячене подіям у 910 році, коли військо Аскольда підійшло до Константинополя.

Важливо Що не можна робити на Покрови: пам'ятайте про ці моменти

Військо взяли місто в облогу та могли ось-ось увірватися. Мешканці та сам імператор заховалися у Влахернській церкві та молили Богородицю про захист. Вночі сталося видиво – Діва Марія з'явилась та покрила білим омофором всіх тих, хто молився. Вороже військо відступило від Константинополя.

День ангела 1 жовтня відзначають Петро, Роман, Олександр, Микола, Іван, Михайло, Георгій, Віра, Олексій.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонена фізична праця, побутова робота.

Не можна сваритися та лаятися, пліткувати.

Не можна влаштовувати гучних святкувань і вживати алкоголь.

Сьогодні не можна позичати гроші.

Прикмети на 1 жовтня

Яка погода 1 жовтня – така буде 1 квітня.

Журавлі відлетять – на 14 жовтня буде перший мороз.

Яка погода сьогодні – такою буде і зима.

Береза листя не скинула – до сніжної зими.



День захисника і захисниці / Колаж 24 Канал

День в Україні та світі

День захисників та захисниць України. Це свято відзначають щороку у день Покрови. Сьогодні потрібно вшанувати українських захисників, які боронять державу від ворогів. О 9:00 вся Україна має зупинитися та віддати шану воїнам.

День українського козацтва. Здавна вважають, що козаки шанували Пресвяту Богородицю – вона була їхньою захисницею, Покровом. У цей день козаки збиралися обрати нових членів старшин.

День територіальної оборони. Володимир Зеленський заснував його у 2020 році. Перші загони ТрО сформувалися у 2014 році, пізніше міністерство вдосконалило організацію.

День вчителя в Україні. Хоч учні вітають своїх педагогів та наставників у п'ятницю, офіційно це свято відзначають в неділю. Корені свята сягають 20 століття, в Україні дату обрали у 1994 році.